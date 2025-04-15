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МВД обещало помочь шеф-повару из Германии получить российское гражданство
МВД обещало помочь обратившемуся к Путину Житникову получить гражданство России
Шеф-повар Максим Житников, переехавший из Германии во Владимирскую область, получит содействие МВД в оформлении российского гражданства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Волк отметила в Telegram, что сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области помогут Житникову в установленном законом порядке, чтобы тот смог стать гражданином России. Вопрос поставлен на контроль руководством главка МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, которые разделяют российские ценности. Он провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, проживающим во Владимирской области, пообещав помочь в получении российского гражданства. Сообщалось, что Житников – шеф-повар.
Житников объяснил, что переехал из Германии «из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей». Его жена – гражданка России, у них двое детей, опасения за судьбу которых и привели к переезду. Сейчас Житников живет и работает во Владимирской области, но «зарегистрирован он на территории Пермского края», сообщили в МВД.