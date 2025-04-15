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Фонд «Защитники Отечества» одобрил выдачу адаптивной одежды для реабилитации ветеранов СВО
В Нижнем Новгороде прошло первое в 2025 году заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», на котором закрепили включение адаптивной одежды в перечень средств реабилитации.
В Нижнем Новгороде состоялось заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». На встрече были обсуждены вопросы оказания многопрофильной помощи участникам спецоперации, а также взаимодействие фонда с комиссией Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Председатель фонда Анна Цивилева отметила, что за два года «Защитники Отечества» выстроили комплексную систему поддержки ветеранов и их семей, расширив свои полномочия. Она подчеркнула: «На сегодняшнем заседании попечительский совет принял включение в перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью».
Председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин отметил координирующую роль фонда и необходимость дальнейшего взаимодействия с организациями, поддерживающими участников спецоперации. По его словам, «Важно определить, какие меры необходимо дополнительно принять, в том числе координирующие работу заинтересованных структур и органов власти с фондом».
Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров высоко оценил работу филиалов фонда, подчеркнув, что с момента их открытия в Приволжском федеральном округе было принято более 200 тыс. граждан. Он также отметил, что фонд активно вовлекает ветеранов в систему государственного управления через региональные кадровые программы.