Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие несколько дней телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не планируется, передает ТАСС.

Песков отметил, что в графике президента России нет такого разговора. На вопрос о возможности такого контакта в будущем, представитель Кремля не уточнил детали, сославшись на отсутствие конкретных планов.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом станет шагом к саммиту лидеров РФ и США.

Контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.

Между тем украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.