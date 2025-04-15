Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие несколько дней не ожидается, так как он отсутствует в графике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие несколько дней телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не планируется, передает ТАСС.
Песков отметил, что в графике президента России нет такого разговора. На вопрос о возможности такого контакта в будущем, представитель Кремля не уточнил детали, сославшись на отсутствие конкретных планов.
Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом станет шагом к саммиту лидеров РФ и США.
Контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств.
Между тем украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.