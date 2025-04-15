Песков сообщил о соблюдении ВС России моратория на удары по энергетическим объектам

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вооруженные силы России выполняют приказ верховного главнокомандующего о временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Песков отметил, что данный приказ, введенный месяц назад, четко исполняется российскими военными, сообщает ТАСС.

В то же время Песков указал на то, что украинская сторона не придерживается аналогичного моратория. По его словам, ВСУ наносят ежедневные удары по энергетическим объектам России, что нарушает условия временного прекращения атак.

Кроме того, Песков заявил, что точное время окончания 30-дневного моратория будет уточнено после получения данных от оборонного ведомства. Он добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от приказов верховного главнокомандующего. Временный мораторий был введен 18 марта, и его соблюдение остается под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки совершили шесть атак на российские объекты энергетики, включая трансформаторные подстанции в Брянской области и электроподстанцию в Херсонской области.

Песков заявил, что на Украине либо не могут, либо не хотят соблюдать мораторий на удары по энергетике, что имеет катастрофические последствия, и это замечают все больше стран, включая европейские.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Россия соблюдает свои обязательства по мораторию, тогда как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.