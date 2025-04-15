Мамиашвили осудил политические спекуляции вокруг Валиева

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил о недопустимости смешивания ситуации с награждением албанского борца Чермена Валиева на чемпионате Европы в Братиславе с вопросами территориальной политики, сообщает ТАСС. В финальной схватке чемпионата Валиев победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова, который представлял сборную России до 2024 года. На церемонии награждения Мамиашвили надел медаль на шею Валиеву и обменялся с ним словами на повышенных тонах.

Мамиашвили подчеркнул, что эмоции и соревновательный ажиотаж не должны смешиваться с территориальными вопросами, которые, по его мнению, являются абсурдными в контексте спортивных событий. Он также отметил, что поднявшийся шум вокруг этой ситуации – это лишь попытка привлечь внимание, за которой нет ничего, кроме амбиций. Президент ФСБР также подчеркнул, что переходы спортсменов в другие страны не должны вызывать негативную реакцию, поскольку у каждого свои жизненные обстоятельства.

Кроме того, Мамиашвили указал, что переходы спортсменов должны быть осмысленными и логичными. При этом важна ответственность всех участников процесса, чтобы команды и тренеры были в курсе подобных решений. Он отметил, что проблема заключается не в национальности, а в отсутствии координации и ответственности.

Президент Федерации также подчеркнул необходимость сосредоточиться на подготовке к предстоящему чемпионату мира. Он выразил мнение, что споры должны касаться исключительно того, как сделать команду сильнее, и подчеркнул, что борцовская семья всегда поддерживает друг друга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация спортивной борьбы России единогласно поддержала желание российских борцов участвовать в Олимпиаде. Российского борца не пустили на чемпионат Европы из-за плаката с надписью «За мир без нацизма». Украинские борцы скрытно поздравляли российских спортсменов на чемпионате мира в Сербии.