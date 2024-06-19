  • Новость часаПутин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    3 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 15:07 • Новости дня

    ФСБР единогласно поддержала желающих выступить на Олимпиаде российских борцов

    Исполком ФСБР единогласно поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно поддержал российских борцов, которые получили приглашения и хотят выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

    По его словам, спортсмены, которые получили приглашения и захотели участвовать в Олимпийских играх, отправили согласие о соблюдении хартии Международного олимпийского комитета и устава WADA, передает ТАСС.

    Мамиашвили добавил, что члены исполкома спортсменов в этом единогласно поддержали, но говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано.

    Ранее в ФСБР сообщили, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.

    18 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку

    Заслуженный спасатель России рассказал, как выжить в штормовом море

    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если при купании захлестнуло волной и затянуло под воду, необходимо выплыть, вдохнуть как можно больше воздуха и поплыть от берега, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

    В Сочи прогуливающуюся в шторм по берегу моря девушку накрыло волной, после чего она пропала. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен данный инцидент. Поиск пропавшей ведется уже несколько дней.  Аналогичный случай произошел в Одессе – там девушку во время фотосессии смыло в море с пирса.  

    «Прыгать на волнах у берега во время волнения моря – занятие злодейское, далеко небезопасное, но не все это осознают. Поэтому, если действует штормовое предупреждение, то лучше воздержаться от купания, даже если отдых на море очень короткий. Во-вторых, необходимо обращать внимание на знаки на общественных пляжах. Как правило, если море представляет опасность, на берегу вывешиваются предупреждающие флаги красного цвета – купаться нельзя», – говорит Гофштейн.

    Тем не менее, продолжает специалист, если человека все же смыло волной с берега или с пирса, то ему необходимо постараться выплыть из воды и сделать глубокий вдох. «Набрали воздуха в легкие и начинаем быстро соображать. Плыть к берегу противопоказано – шанс выжить и у профессионального пловца невелик. Дело в том, что волны не закончатся – есть риск, что еще раз накроет у берега, а сил выплыть еще раз не будет. Поэтому лучше всего плыть от берега, где волнение моря не столь велико, где волна не ударит человека о дно и есть возможность удержаться на воде. Далее остается ждать помощь», – делится спасатель.

    «А если вы просто стали свидетелем того, как кого-то унесло волной с пирса или берега, то необходимо оперативно оповестить об этом спасательные службы и точно суметь объяснить, где это произошло. Самостоятельно бросаться спасать человека в море нельзя, иначе есть большой риск того, что спасать придется двоих», – заключил Гофштейн.

    В конце декабря в Таиланде во время купания 33-летнего туриста из России унесло волнами, после чего мужчину объявили пропавшим без вести. Через несколько дней тело туриста нашли на одном из пляжей острова Самуи.

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    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    18 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований

    Российская фехтовальщица предложила украинке поехать на фронт после ее отказа от рукопожатия

    Российская фехтовальщица предложила украинке ехать на фронт вместо соревнований
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо соревнований, после того как та отказалась ей пожать руку.

    «Если вы хотите проявлять свой характер и доказывать кому-то что-то, то делайте это вне спорта. Вон берите ружье и воюйте... А не разъезжайте в счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте», – заявила Гучмазова в интервью RT.

    Спортсменка отметила, что она давно знакома с Кривицкой и раньше у них были нормальные отношения, год назад украинская спортсменка спокойно пожимала руку. «Я не ожидала такого поведения. В этой ситуации они показали, что их стране по фигу до всех спортсменов», – подчеркнула Гучмазова.

    Фехтовальщица уточнила, что украинским спортсменам разрешили не пожимать руки коллегам, тогда как ее за это дисквалифицировали. При этом тренер фехтовальщицы из Украины пообещал россиянке разобраться в ситуации.

    Напомним, украинская шпажистка Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы по фехтованию, передает ТАСС.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    18 июня 2024, 21:28 • Новости дня
    Столтенберг назвал выводы НАТО о визите Путина в КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит российского президента Владимира Путина в КНДР подчеркнул для альянса «глобальный характер» безопасности и важность партнерства с Азией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.

    «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – отметил он, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому также будут усиливать сотрудничество со странами Азии.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Владимир Путин также посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    В КНДР Путин намерен подписать договор о стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

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    18 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    Опубликовано видео с пропавшей при купании в шторм девушкой в Сочи
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети появилось видео того, как девушку на берегу Черного моря в Сочи унесло волнами, поиски пропавшей ведутся уже несколько дней, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО).

    Информация о пропаже девушки поступила 16 июня в экстренные службы, начался поиск, была обследована зона берега Центрального района, акватория от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка, сообщили в ЮРПСО РИА «Новости». Во вторник поиски начали в новых зонах.

    В Сети также опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлено, как эту девушку унесли мощные волны. Была обследована акватория Лазаревского района.

    До этого в ЮРПСО указывали, что поиском заняты 10 спасателей, работа осложнена штормом в море, потому ее приходится прерывать.

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    19 июня 2024, 06:35 • Новости дня
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает с рядом своих партнеров вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

    Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.

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    18 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»

    На Украине прошли похороны «Призрака Киева» Коренчука

    На Украине похоронили сбитого «Призрака Киева»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице похоронили летчика Валентина Коренчука с позывным «Бджоляр» («Пчеловод»), пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Коренчук случил в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, которая получила прозвище «Призраки Киева», передает «Российская газета». На его счету более 80 боевых вылетов.

    Коренчук погиб в апреле этого года. Как и где это произошло, не уточняется.

    На прошлой неделе ВС России уничтожили три украинских боевых самолета.

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    18 июня 2024, 19:04 • Новости дня
    В Германии заявили о превращении Украины в перевалочный пункт террористов

    Глава контрразведки ФРГ Хальденванг: Исламисты использовали Украину как перевалочный пункт на пути в ЕС

    В Германии заявили о превращении Украины в перевалочный пункт террористов
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка «Вилаят Хорасан» («Исламское государство в провинции Хорасан», ИГПХ), связанная с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), использовала Украину как перевалочный пункт для своих боевиков на пути в Европу, сообщил глава Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка) Томас Хальденванг.

    Как указал Хальденванг на пресс-конференции, ИГПХ «удалось переправить своих сторонников в Западную Европу под видом беженцев с Украины, которые сейчас находятся в разных странах», передает ТАСС.

    По его словам, ИГПХ смогла объединить вокруг себя множество радикалов и представляет собой на данный момент наибольшую угрозу безопасности из всех действующих исламистских группировок. Группировка призывает к совершению «крупных терактов», добавил глава контрразведки.

    Между тем министр внутренних дел Нэнси Фезер сообщила, что за последние месяцы правоохранительным органам удалось задержать нескольких исламистов и, возможно, предотвратить теракты. Она подчеркнула, что министерство работает над тем, чтобы в будущем можно было депортировать радикалов в такие страны, как Афганистан и Сирия. По данным органов безопасности ФРГ, в стране около 27 тыс. человек могут быть отнесены к категории радикальных исламистов.

    Ранее сообщалось, что спецслужбы Турции помогли предотвратить теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам. Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан».

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    18 июня 2024, 19:54 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал причину массового заражения ботулизмом

    Роспотребнадзор назвал фасоль причиной массового заражения ботулизмом в регионах России

    Роспотребнадзор назвал причину массового заражения ботулизмом
    @ Наталья Айриян/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роспотребнадзор сообщает, что причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио».

    В ведомстве уточнили, что опасной продукцией является «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Отмечается, что фасоль для него поставляли ООО «Локалкитчен» (Москва) и ООО «САВОН-К» (Московская область), которые не уведомили о начале деятельности и допустили выпуск некачественной продукции, передает «Интерфакс».

    Всего ведомство выявило девять компаний, которые производили и продавали салаты с зараженной фасолью, шесть из них не уведомили о начале деятельности. «Работа всех этих предприятий приостановлена», – подчеркнули в Роспотребнадзоре, пишет РИА «Новости».

    Вся зараженная продукция изъята из оборота. Роспотребнадзор проводит эпидемиологические расследования и противоэпидемические мероприятия.

    Ранее в Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. Роспотребнадзор приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт». Также в столице задержали трех человек из числа руководства коммерческих структур по делу о массовом отравлении людей.

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    18 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    СМИ назвали имя следующего генсека НАТО

    NOS: И. о. премьер-министра Нидерландов Рютте станет новым генсеком НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса, сообщила нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

    По данным источников NOS, единственный соперник Рютте президент Румынии Клаус Йоханнис в скором времени отзовет свою кандидатуру, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия влияет на выборы нового главы НАТО. Полномочия нынешнего генсека альянса Столтенберга заканчиваются в октябре.

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    18 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Названа самая дорогая компания в мире

    Nvidia стала самой дорогой компанией в мире

    Названа самая дорогая компания в мире
    @ Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский производитель процессоров Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft по капитализации, следует из данных торгов.

    По данным торгов на 20.04 мск цена акций Nvidia выросла на 3,3%, до 135,41 доллара за штуку, что стало новым историческим максимумом. В этот момент капитализация компании достигла 3,328 трлн долларов, опередив Microsoft, чья рыночная стоимость составила 3,322 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на третьем месте по капитализации находится Apple с показателем 3,281 трлн долларов.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

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    19 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело завели на гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, сообщает столичный главк СК.

    Как говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 18 июня фигурант «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

    Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд об аресте мужчины.

    Ранее священник сигнальным пистолетом отогнал пьяного хулигана от храма в Москве.

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    18 июня 2024, 18:19 • Новости дня
    Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи
    Армянские гимнастки снялись с Игр БРИКС из-за судьи
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Армении по художественной гимнастике отказалась от участия в Играх БРИКС, причиной стало назначение главным судьей соревнований представителя Азербайджана.

    Как сообщила участница сборной Армении Сильва Саргсян, изначально на эту роль была назначена армянская судья, однако затем ее заменили на судью из Азербайджана, передает «Матч ТВ».

    Соревнования по художественной гимнастике в рамках Игр БРИКС состоятся 20–22 июня. Спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

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    19 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Эстония в связи с принятым Грузией законом «О прозрачности иностранного влияния» предложила ряд «достаточно болезненных мер», в том числе в отношении безвизового режима между Тбилиси и ЕС, заявила посол этой страны в Тбилиси Риина Кальюранд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

    При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

    «Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

    «Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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