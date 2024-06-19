В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.3 комментария
ФСБР единогласно поддержала желающих выступить на Олимпиаде российских борцов
Исполком ФСБР единогласно поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпиаде
Исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) единогласно поддержал российских борцов, которые получили приглашения и хотят выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.
По его словам, спортсмены, которые получили приглашения и захотели участвовать в Олимпийских играх, отправили согласие о соблюдении хартии Международного олимпийского комитета и устава WADA, передает ТАСС.
Мамиашвили добавил, что члены исполкома спортсменов в этом единогласно поддержали, но говорить о том, что наше участие в Олимпиаде окончательно подтверждено, еще рано.
Ранее в ФСБР сообщили, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев по решению Международного олимпийского комитета (МОК) не допущен к лицензионному турниру на Игры 2024 года в Париже.