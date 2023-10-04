Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Украинские борцы скрытно поздравляли россиян на ЧМ в Сербии
Мамиашвили рассказал, что украинские борцы скрытно поздравляли россиян на чемпионате мира
Украинские борцы, несмотря на демонстративный отказ от рукопожатий и совместных фотографий, скрытно поздравляли российских спортсменов с успешным выступлением на чемпионате мира в Сербии, заявил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
По его словам, жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены «украинские братья-спортсмены», они за десять метров, полушепотом говорили: «мы вас обнимаем, но не подходите», передает ТАСС.
«Бедные спортсмены, которым вбили в голову ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут, – отметил он. – Спортсмен с пьедестала уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно. Они, к сожалению, в изоляции, и должен быть предел трагической глупости».
Ранее российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов получил серебряную медаль чемпионата мира в весовой категории до 61 кг, состязания проходят в Белграде.