Украинские борцы скрытно поздравляли россиян на ЧМ в Сербии

Мамиашвили рассказал, что украинские борцы скрытно поздравляли россиян на чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, жалко было смотреть на условия, в которые были поставлены «украинские братья-спортсмены», они за десять метров, полушепотом говорили: «мы вас обнимаем, но не подходите», передает ТАСС.

«Бедные спортсмены, которым вбили в голову ответственность, если они сфотографируются или рядом пройдут, – отметил он. – Спортсмен с пьедестала уходил, когда фотографировались вместе. Это ущербно. Они, к сожалению, в изоляции, и должен быть предел трагической глупости».

Ранее российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов получил серебряную медаль чемпионата мира в весовой категории до 61 кг, состязания проходят в Белграде.