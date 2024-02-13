Российского борца не пустили на чемпионат Европы за плакат «За мир без нацизма»

Tекст: Вера Басилая

Сборная России на чемпионате Европы в Румынии представлена во всех весовых категориях, но выступает в ослабленном составе из-за проблем с получением виз. По словам Мамиашвили, Евлоев не может выступить на соревнованиях из-за «продолжающейся вакханалии», его не допустили из-за фотографии на фоне плаката «За мир без нацизма», передает РБК.

«Я пытался добиться ответа – они против мира без нацизма?» – сказал Мамиашвили.

Чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Напомним, исполком Объединенного мира борьбы допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.