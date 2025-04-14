В Кремле анонсировали заседание Путина с Госсоветом по развитию инфраструктуры

Кремль: Путин 15 апреля проведет заседание Госсовета по развитию инфраструктуры

Tекст: Дарья Григоренко

В Кремле сообщила, что 15 апреля глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. Темой встречи станет развитие инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.

Основные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, связаны с улучшением жилищных условий граждан, обновлением муниципальной инфраструктуры и общественных пространств. Также среди тем заявлены создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и улучшение работы общественного транспорта.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере.

В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.