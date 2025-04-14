Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
В Кремле анонсировали заседание Путина с Госсоветом по развитию инфраструктуры
Кремль: Путин 15 апреля проведет заседание Госсовета по развитию инфраструктуры
Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, где обсудят меры по улучшению жилищных условий и обновлению муниципальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Кремля.
В Кремле сообщила, что 15 апреля глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. Темой встречи станет развитие инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.
Основные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, связаны с улучшением жилищных условий граждан, обновлением муниципальной инфраструктуры и общественных пространств. Также среди тем заявлены создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и улучшение работы общественного транспорта.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере.
В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.