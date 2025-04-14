Российская артиллерия установила контроль над переправами у Горналя в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Вооруженных сил Украины, удерживающие контроль над селом Горналь в Курской области и Горнальским Свято-Николаевским мужским монастырем, сталкиваются с трудностями в снабжении, сообщает ТАСС. Это связано с тем, что российская артиллерия установила огневой контроль над переправами через реку Псел, что существенно затрудняет доставку ресурсов в населенный пункт.

Начальник артиллерии полка с позывным Мажор пояснил, что при появлении противника, будь то пехота или техника, на них немедленно наносится огневое поражение, в результате чего противник вынужден отступать обратно на свою территорию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.