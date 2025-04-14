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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учётом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 11:17 • Новости дня

    Украинские войска в Горнале столкнулись с проблемами снабжения

    Российская артиллерия установила контроль над переправами у Горналя в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в селе Горналь Курской области испытывают трудности с доставкой снабжения из-за контроля российской артиллерии над переправами на реке Псел.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, удерживающие контроль над селом Горналь в Курской области и Горнальским Свято-Николаевским мужским монастырем, сталкиваются с трудностями в снабжении, сообщает ТАСС. Это связано с тем, что российская артиллерия установила огневой контроль над переправами через реку Псел, что существенно затрудняет доставку ресурсов в населенный пункт.

    Начальник артиллерии полка с позывным Мажор пояснил, что при появлении противника, будь то пехота или техника, на них немедленно наносится огневое поражение, в результате чего противник вынужден отступать обратно на свою территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

    13 апреля 2025, 07:30 • Новости дня
    Названо число сдавшихся в плен в Курской области украинских военных

    Свыше 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 500 украинских военнослужащих, включая колумбийского наемника по имени Пабло Пуэртес, сдались в плен российским военным в Курской области.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, был случай, когда целое подразделение ВСУ получило приказ на штурм российских позиций, но решило сдаться в плен.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа пощадить окруженные подразделения ВСУ в Курской области заявил, что в случае сложения оружия и сдачи в плен украинских военных в этом регионе им будет гарантирована жизнь.

    Глава государства предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

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    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Коментарии (2)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    12 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области

    Российские полки «Север» начали бои в окрестностях Горналя в Курской области

    Бойцы группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

    Военнослужащие из 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области и ведут там боевые действия, сообщает РИА Новости. Бои в этом районе продолжаются, российские силы пытаются закрепиться на данных позициях.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что бойцы группы «Север» нанесли поражение украинским формированиям из семи бригад в районах Горналя и Олешни. Это стало результатом активных боевых действий, которые продолжаются с утра, как уточнили в группировке.

    Также в районе работают подразделения 30-го полка, которые ведут боевые действия против украинских военных. Сообщается, что украинские силы пытаются противодействовать продвижению российских войск, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и артиллерию, чтобы нарушить логистические цепи российской армии.

    Украинские войска, обороняясь, стараются удержать свои позиции любой ценой. Они используют складки местности и укрытия, чтобы скрыться от наступления российских сил. Российские военные продолжают атаковать, стремясь захватить под контроль населенный пункт, сообщили в группировке.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье. При этом ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    12 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника около Беловод, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, 155-мм гаубица М777 и три миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 820 военнослужащих, 405 танков, 332 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортера, 2264 бронемашины, 2678 автомобилей, 602 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Поздно вечером сообщалось, что ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ.

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    13 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения объединенной группировки «Север» нанесли значительные потери формированиям ВСУ в Курской области. Отмечается, что поражены формирования двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

    Кроме того, огневые удары были нанесены по живой силе и технике противника в населенных пунктах Сумской области, включая Беловоды, Гнилицу, Локню и другие. За сутки потери ВСУ составили до 190 военных, уничтожены различные виды техники, включая танк, боевую машину пехоты и реактивную систему залпового огня «Град», уточнили в пресс-службе.

    Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении включают более 74 тыс. военнослужащих, 406 танков и 333 боевые машины пехоты. Кроме того, уничтожены 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов. Операция по уничтожению сил ВСУ продолжается, заявили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они установили для защиты позиций от российских сил.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе со штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    12 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области

    ВСУ потеряли в Курской области технику на 7,8 млрд долларов

    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области Киев лишится более 5,5 тыс. единиц техники, предоставленной Западом, на сумму 7,8 млрд долларов, включая 396 танков и 530 артиллерийских орудий.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате боевых действий в Курской области Киев потеряет более 5,5 тыс. единиц техники, поставленной западными странами. Общая стоимость утраченной техники оценивается в 7,8 млрд долларов. Эти данные были предоставлены группировкой войск «Север» и основаны на информации о стоимости техники из открытых источников.

    Среди уничтоженной техники числятся 396 танков, 363 боевых машин пехоты, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня и более 500 минометов, а также другие западные образцы вооружений.

    По данным из открытых источников, средняя стоимость танка составляет 4,5 млн долларов, самоходной артиллерийской установки – 4 млн долларов, боевой машины пехоты – 600 тыс. долларов.

    Часть средств была использована ВСУ для доукомплектования техники и проведения частичного ремонта перед отправкой на боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в Курском приграничье нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, предотвратив прорыв на российскую территорию из села Запселье. Также сообщалось, что российские войска освободили за неделю четыре населенных пункта. В результате действий «Северян» была пресечена попытка прорыва ВСУ на российскую территорию.

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    13 апреля 2025, 06:00 • Новости дня
    ВСУ бросили все силы на удержание Горналя в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы бросают все имеющиеся у них ресурсы на удержание населенного пункта Горналь в Курской области, сообщили в российской группировке «Север».

    ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты, чтобы ослабить логистику российских войск и сдержать их продвижение, передает РИА «Новости».

    По словам представителей группировки, ранее используемый только ночью в этом районе гексакоптер «Баба-Яга» теперь применяется украинскими силами круглосуточно. Это свидетельствует о попытках противника замедлить продвижение российских подразделений, включая 22-й и 30-й полки, которые уже достигли окрестностей Горналя.

    «Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», – отметили в группировке.

    Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригаде морской пехоты, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ возле Горналя и Олешни.

    Сообщалось, что российские военнослужащие 22-го и 30-го полков группировки «Север» вошли в окрестности Горналя в Курской области, где ведут бои с украинскими силами, пытающимися сдержать продвижение с помощью беспилотников и артиллерии.

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    12 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации

    Несколько жителей курского Гуева сошли с ума от ужасов оккупации ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Во время оккупации села Гуево в Курской области 22 человека погибли, а восемь местных жителей лишились рассудка из-за постоянных обстрелов и пережитого ужаса, сообщили очевидцы.

    Жительница села Гуево в Суджанском районе рассказала временно исполняющему обязанности губернатора Александру Хинштейну, что во время оккупации ВСУ восемь человек потеряли рассудок. В селе было похоронено более двадцати человек, и многие из них погибли при трагических обстоятельствах, передает ТАСС.

    Жительница делилась своими переживаниями о том, что в подвале, где она укрывалась, двое человек сошли с ума от происходящего вокруг. Местные жители сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрещали выходить из домов в установленные ими часы и угрожали расправой. С начала года в село перестали привозить хлеб и другие продукты питания.

    Когда на местной церкви украинские солдаты увидели российский флаг, стали вести многочасовые обстрелы храма, где укрывались гражданские.

    Ранее Хинштейн заявил, что зверства Вооруженных сил Украины в регионе схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Очевидцы рассказали, что в первые дни оккупации села Гуева военнослужащие ВСУ предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился.

    Минобороны сообщило, что российские войска освободили Гуево в Курской области 8 апреля.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    11 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

    ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю в Курской области, погиб пассажир

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в селе Ольговка, погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна, в селе Ольговка Курской области, ВСУ атаковали автомобиль, в котором ехали два человека, чтобы проверить состояние своего дома в поселке.

    В результате происшествия погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Хинштейн выразил соболезнования семьям пострадавших и подчеркнул, что это нападение стало актом агрессии против мирного населения.

    Ранее в Железногорске Курской области сбитый украинский беспилотник пробил стену завода, вызвав опасения по поводу безопасности в регионе.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов, акцентируя внимание на серьезности угрозы, исходящей от украинских военных действий.

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    13 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    Власти Курской области начали отселять жителей приграничья в Рыльском районе

    Хинштейн: Власти Курской области начали отселять жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале отселения жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В своем Telegram-канале он отметил, что администрация района совместно с добровольцами «Барс-Курск» предпринимают меры по отселению людей.

    По его словам, село Козино, находящееся в двух километрах от границы с Украиной, подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ. В результате ударов мост через реку Обеста получил частичные повреждения. Из-за этой угрозы было принято решение о начале отселения местных жителей.

    Хинштейн уточнил, что четверо жителей уже вывезены: двое размещены в пунктах временного размещения, а двое временно забраны родственниками в Курске. Однако, по его словам, некоторые жители отказываются покинуть свои дома, несмотря на разъяснения об опасности. Властям приходится фиксировать отказы на видео.

    В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

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    12 апреля 2025, 10:52 • Новости дня
    ВСУ продали награбленные иконы из курского монастыря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ, похитившие иконы из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе, выставляют их на продажу, как сообщил насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.

    По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выставляют на продажу иконы, похищенные из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, сообщает ТАСС. Мелетий отметил, что украденные иконы, отличающиеся крупными размерами и твердым материалом, стали первыми товарами, которые были предложены для продажи.

    По словам иеромонаха Мелетия, иконы вытаскивались из монастыря с помощью веревок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы России начали штурм монастыря в Курской области, где укрылись солдаты вооруженных сил Украины. Дипломат сравнил действия украинских военных в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

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    13 апреля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинские военные забили до смерти жителя Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Курской области украинские военнослужащие, вторгшиеся на территорию России, жестоко избили местного жителя, что привело к его смерти, и сожгли его дом, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, украинские военнослужащие неоднократно избивали жителя слободы Гончаровка в Суджанском районе Курской области, что привело к его смерти, передает ТАСС. Петренко сообщила, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, применяли физическое насилие к местному жителю и сожгли его дом.

    По словам матери погибшего, сына били прикладами по спине и ногам, ставили на колени и угрожали расстрелом. Мужчина старался защитить свою мать, прикрывая ее. Из-за запрета хоронить на кладбище, сына похоронили в огороде в целлофановом мешке. Мать также пострадала: в марте получила ранение при обстреле, после чего ее выхаживали соседи.

    Следственный комитет России сообщил, что дом женщины был обстрелян целенаправленно. После освобождения Суджи, ей была предоставлена медицинская помощь в госпитале. Петренко заверила, что следствие установит и привлечет к ответственности виновных в этих преступлениях представителей вооруженных формирований Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС воссоединило с семьями 1700 эвакуированных из Курской области . Волонтеры эвакуировали 101-летнюю жительницу из-под Суджи. МЧС эвакуировало из Суджанского района Курской области 395 человек.

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