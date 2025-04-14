Россия и Египет провели совместные учения в Средиземном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Египта провели учения «Мост дружбы – 2025», сообщает ТАСС. В учениях участвовали российский фрегат «Адмирал Головко» и танкер «Вязьма», а также египетский фрегат УРО «Аль Галала», ракетные катера «Фуад Зекри» и «Махмуд Фахми», самолеты F-16.

Учения включали береговые и морские эпизоды. В ходе первого этапа состоялся брифинг, где стороны обсудили тактические действия и порядок отработки эпизодов. Морская часть проходила в восточной части Средиземного моря, где моряки отработали элементы обороны кораблей и тренировки по противовоздушной обороне.

Стороны показали высокий уровень взаимодействия и готовности к выполнению совместных задач, подчеркнули в пресс-службе Северного флота. Оборона от морских быстроходных средств и отражение атак самолетов условного противника, роль которых исполнили египетские F-16, также были успешно выполнены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Средиземном море прошли учения кораблей Черноморского флота России и ВМС Египта. Ранее сообщалось, что анонсировано участие кораблей Черноморского флота в этих учениях с Египтом. Также стартовали совместные учения десантников России и Египта под Каиром.