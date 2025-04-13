В МИД назвали «вакханалией» награждение проникшей в Курскую область журналистки

Захарова назвала «вакханалией» награждение проникшей в Курскую область журналистки

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала решение наградить Баттистини премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025» за ее репортажи из Украины и Курской области. Дипломат назвала это событие «настоящей вакханалией» и оскорблением памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, «глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами».

Она выразила мнение, что журналистку должны были наградить за антифашистские репортажи, разоблачающие киевский режим, но, по ее словам, Баттистини снимала «исключительно пропагандистские материалы». По словам Захаровой, с февраля 2022 года Баттистини публиковала репортажи, которые, по версии Москвы, обвиняли Россию в военных преступлениях и распространяли дезинформацию.

Особое возмущение Захаровой вызвал репортаж Баттистини из Суджи, куда она, по ее словам, проникла в августе 2024 года вместе с украинскими военными. Против Баттистини и ее оператора было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы РФ, и они были объявлены в международный розыск.

«Сюрреализма всей ситуации с награждением добавляет место вручения премии. Созданный в 1942 г. лагерь военнопленных в городе Фоссоли использовался итальянскими фашистами Республики Сало и нацистами из СС как концентрационный. Для более чем 5000 человек (из них 2800 евреев) он стал последним этапом перед отправкой в лагерь смерти Освенцима», – отметила Захарова.

««Свобода прессы» по-итальянски сегодня – это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только «чернорубашечным пропагандистам?» Следующий репортаж Баттистини будет, по всей видимости, о гарных итальянских и украинских парнях, которые были «вынуждены охранять унтерменшей» в лагере Фоссоли, и о необходимости наградить их медалями «за образцовую службу по охране правопорядка», – подчеркнула дипломат.

Напомним, Захарова заявила, что 11 апреля в итальянском городе Фоссоли, в бывшем концентрационном лагере специальному корреспонденту государственной телерадиовещательной компании «РАИ» Стефании Баттистини с помпой была вручена премия Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025», за материалы с Украины и Курской области.

Ранее Ленинский районный суд Курска вынес заочный арест швейцарскому журналисту Курту Пельду за нарушение государственной границы. Кроме того, ФСБ РФ завела уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они подозреваются в незаконном пересечении границы России в Курской области.