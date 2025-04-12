Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
На Украине арестовали бойца ВСУ за призывы свергнуть Зеленского
Боец украинской армии был арестован за публикации в TikTok с призывами свергнуть Владимира Зеленского, сообщает оперативное командование ВСУ «Север».
На Украине был задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины, который публиковал в TikTok видео с призывами к свержению Владимира Зеленского, передает Ura.ru.
В сообщении командования ВСУ «Север» говорится, что были задокументированы факты противоправной деятельности военнослужащего, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя и захват государственной власти. Военнослужащий одной из частей Черниговского гарнизона подозревается в этих действиях и в настоящий момент находится под арестом.
Ранее боец ВСУ Василий Багрий, попавший в плен, призвал устроить Майдан и свергнуть власть Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД писала, как просроченные политики часто становятся тиранами.