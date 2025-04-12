МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Tекст: Мария Иванова

МЧС России распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Московском регионе, сообщает ТАСС. В ночь на воскресенье, с 23.00 12 апреля до 8.00 13 апреля, в Москве ожидается мокрый снег и гололедица.

Синоптики Росгидромета прогнозируют налипание снега, а температура воздуха будет колебаться около нуля, что может привести к образованию гололедицы на дорогах.

Власти Москвы призвали автомобилистов соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции. Городские службы будут внимательно следить за состоянием улично-дорожной сети и проводить необходимые работы.

По данным Гидрометцентра, в столице до утра ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Прирост снега может составить до одного сантиметра, температура воздуха будет варьироваться от минус одного до плюс одного градуса. Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

В Подмосковье местами прогнозируются сильные осадки и налипание снега на провода и деревья. Непогода связана с влиянием активного циклона и его атмосферных фронтов. Днем в воскресенье синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшие осадки местами. Температура воздуха в столице поднимется до плюс 7-9 градусов, в области – от 6 до11 градусов тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высота снежного покрова в Москве в середине недели достигла 23 см. Также сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидается значительное потепление до плюс 22 градусов, что соответствует летним показателям.