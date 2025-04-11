Тейлор Свифт пригрозила судом Канье Уэсту за непристойные посты в соцсети X

Свифт направила рэперу официальное предупреждение за непристойные посты в соцсети

Tекст: Ирма Каплан

Американская исполнительница Тейлор Свифт направила официальное предупреждение рэперу Канье Уэсту, именующему себя Йе, после того, как он разместил в соцсети X непристойные посты о ней, сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники.

Опубликованные Уэстом посты содержали недостоверные утверждения о якобы интимных отношениях Свифт с двумя поп-звездами – Джастином Бибером и Гарри Стайлсом. По словам одного из информаторов, на этот раз выпады Уэста «перешли черту» и скорее дискредитируют рэпера, который «порочит ее и намеревается причинить вред ей и ее карьере».

«В своей тираде 47-летний Уэст без каких–либо доказательств заявлял, что 35-летняя Свифт вступила в половую связь одновременно с Джастином Бибером и Гарри Стайлсом и описал предполагаемую встречу в пугающе красочных выражениях», – пишет газета.

Источники сообщили изданию, что у Свифт не осталось выбора – она направила Йе официальное письменное уведомление с требованием к прекратить предположительно незаконную деятельность. Обычно это служит последним предупреждением перед принятием более серьезных юридических мер.

Нынешний бойфренд Свифт футболист Трэвис Келси был настолько взбешен произошедшим, что порывался «поговорить с Уэстом по-мужски».

Люди из окружения Гарри Стайлса опровергли слова Йе и сообщили, что Гарри не поддерживает никаких контактов с Тейлор Свифт уже много лет, но при необходимости с радостью подтвердит, что слова Уэста вранье.

Источник, близкий к Джастину Биберу, сказал, что заявления Уэста «на 100% не соответствуют действительности».

Подобная выходка Уэста лишь последняя в череде подобных. Помимо долгой истории выпадов Йе в адрес Свифт, в феврале рэпер привлек внимание к своей странице в соцсети высказыванием о том, что он нацист. Не менее жесткими бывали и выпады в адрес бывшей жены Ким Кардашьян. Затем страница Йе исчезала из соцсети, потом появлялась без провокационных заявлений. Рэпер неоднократно говорил о своем биполярном расстройстве, которое, по его словам, два года назад прошло и теперь, после автоаварии, у него якобы признаки аутизма.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Канье Уэст может столкнуться с серьезными ограничениями в ведении бизнеса в США из-за своих противоречивых публикаций в соцсети X. Предприниматель Дэниел Старр заявлял, что Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США.

В сентябре 2024 года против самой продаваемой в мире певицы Тейлор Свифт высказался нынешний президент США Дональд Трамп. Тогда он был кандидатом в президенты от Республиканской партии и его заявление в соцсети о том, что он ненавидит певицу Тейлор Свифт, вызвали немалое беспокойство среди его сторонников.