Politico: Пошлины США усилят разрыв в благосостоянии ЕС

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, повышенные импортные пошлины, введенные США против европейских товаров, могут значительно усилить экономическое неравенство среди стран ЕС, передает ТАСС.

Источники издания указывают, что в случае ухудшения торговой войны США с ЕС, более состоятельные страны Евросоюза, такие как Германия и Франция, смогут поддержать свои компании за счет финансовых вливаний.

В то время как менее обеспеченные государства, такие как Греция и Португалия, могут столкнуться с трудностями в поддержке своих предприятий.

«Не у всех государств-членов одинаковые фискальные возможности», – прокомментировал один из источников в дипломатических кругах ЕС, подчеркивая, что такое положение дел лишь усугубит существующее неравенство в благосостоянии стран ЕС.

Европейские лидеры уже начали обсуждать меры по смягчению возможных последствий таких действий США, однако детали остаются неясными.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз продолжит разрабатывать ответные меры на таможенные пошлины США, несмотря на их временную приостановку.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь. Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.