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Президент Доминиканы продлил траур до 13 апреля
Президент Доминиканы продлил национальный траур по жертвам обрушения клуба Jet Set
Луис Абинадер продлил период национального траура по погибшим в обрушении крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго до 13 апреля, чтобы продолжить чтить память жертв трагедии.
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер продлил национальный траур по жертвам обрушения крыши ночного клуба до 13 апреля, передает РИА «Новости».
Это решение было принято с целью продолжить чтить память жертв трагедии, произошедшей в развлекательном центре.
«Трагедия, произошедшая в развлекательном центре, повергла нашу страну в беспрецедентный траур. Чтобы продолжить чтить память жертв, президент продлил официальный траур на 11, 12 и 13 апреля», – говорится в заявлении МИД Доминиканской Республики, опубликованном в соцсети Х вместе с указом президента Луиса Абинадера.
Министерство иностранных дел Доминиканской Республики выразило признательность за постоянные выражения солидарности и соболезнования от других стран, а также выразило соболезнования семьям погибших.
Обрушение крыши клуба Jet Set в Санто-Доминго произошло в ночь на вторник во время концерта. В связи с трагедией президент Абинадер объявил траур с 8 по 10 апреля.
Спасательные работы на месте происшествия завершены, идет разбор завалов. После завершения этих работ начнется расследование причин катастрофы. Согласно последним данным доминиканского Центра по чрезвычайным ситуациям, число жертв трагедии достигло 221 человека. Из-под развалин выбрались сами и при помощи спасателей 189 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Доминиканской Республики в связи с трагическим обрушением здания в Санто-Доминго, в результате которого погибли и пострадали люди.
Также сообщалось, что в Доминиканской Республике объявили о завершении поисков выживших под завалами ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, где обрушение крыши привело к значительным жертвам.