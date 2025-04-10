В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Путин стал автором предисловия к книге о подвиге транспортников в годы войны
Президент России Владимир Путин написал предисловие к книге «Вечная слава героям», в которой говорится о подвиге работников транспорта в годы Великой Отечественной войны. Глава государства обратился к читателям и выразил надежду на вклад издания в сохранение исторической памяти.
Президент отметил, что советские транспортники «одними из первых вступили в борьбу с жестоким врагом, в тяжелейших условиях обеспечивали массовую эвакуацию гражданского населения и огромных промышленных предприятий вглубь страны, осуществляли поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов для нужд фронта и тыла, благодаря «Дороге жизни» поддерживали связь блокадного Ленинграда с Большой землей», передает ТАСС.
Путин отметил, что будущие поколения будут, как и мы, гордиться высочайшим профессионализмом, мужеством и стойкостью героев, их огромным вкладом в Победу.
Также президент выразил уверенность, что издательский проект внесет свой вклад в сохранение исторической памяти, и широкий круг читателей проявит к нему интерес.