Путин стал автором предисловия к книге о подвиге транспортников в годы войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент отметил, что советские транспортники «одними из первых вступили в борьбу с жестоким врагом, в тяжелейших условиях обеспечивали массовую эвакуацию гражданского населения и огромных промышленных предприятий вглубь страны, осуществляли поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов для нужд фронта и тыла, благодаря «Дороге жизни» поддерживали связь блокадного Ленинграда с Большой землей», передает ТАСС.

Путин отметил, что будущие поколения будут, как и мы, гордиться высочайшим профессионализмом, мужеством и стойкостью героев, их огромным вкладом в Победу.

Также президент выразил уверенность, что издательский проект внесет свой вклад в сохранение исторической памяти, и широкий круг читателей проявит к нему интерес.