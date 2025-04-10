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Дроны «Гортензия 7» успешно применили в зоне спецоперации
Дроны «Гортензия 7» с оптоволокном успешно применили в зоне спецоперации
Дроны «Гортензия 7» с гибридной связью успешно прошли испытания в зоне спецоперации, обеспечивая большую дальность и мобильность в сравнении с традиционными оружейными системами.
Как сообщает ТАСС, десятки оптоволоконных дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются в зоне специальной военной операции. Новые дроны обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Первая партия уже поставлена и получила положительные отзывы от военнослужащих.
В конструкторском бюро «Гортензия» отметили, что дроны оснащены гибридной связью с возможностью автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом. Это позволяет дронам продолжать выполнение заданий даже при обрыве оптоволокна, а затем возвращаться для повторного использования.
«Гортензия 7» отличается компактностью и предназначена для оперативных задач, обеспечивая быстрое развертывание за менее чем три минуты. Аппарат может работать на большей дальности, чем противотанковые управляемые ракеты, и позволяет пилоту оставаться в безопасности. Меньший размер и вес дрона облегчают его транспортировку группой из двух-трех человек.
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