Дроны «Гортензия 7» успешно применили в зоне спецоперации

Дроны «Гортензия 7» с оптоволокном успешно применили в зоне спецоперации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, десятки оптоволоконных дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются в зоне специальной военной операции. Новые дроны обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Первая партия уже поставлена и получила положительные отзывы от военнослужащих.

В конструкторском бюро «Гортензия» отметили, что дроны оснащены гибридной связью с возможностью автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом. Это позволяет дронам продолжать выполнение заданий даже при обрыве оптоволокна, а затем возвращаться для повторного использования.

«Гортензия 7» отличается компактностью и предназначена для оперативных задач, обеспечивая быстрое развертывание за менее чем три минуты. Аппарат может работать на большей дальности, чем противотанковые управляемые ракеты, и позволяет пилоту оставаться в безопасности. Меньший размер и вес дрона облегчают его транспортировку группой из двух-трех человек.

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