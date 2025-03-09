Анонсирована встреча Лукашенко и Путина

ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.

Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.

Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).

Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.

Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.