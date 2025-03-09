Песков: Увидев перепалку Зеленского и Трампа, не мог поверить глазам

Песков заявил о недопустимости перепалки Зеленского и Трампа с дипломатической точки зрения

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал журналисту Павлу Зарубину, что подобное поведение было бы более уместно в древние времена, когда главы государств подвергались крайнему обращению, например, пленению, передает РИА «Новости».

«С точки зрения дипломатии такого не было. Случалось, наверное, в античные времена, в древней истории, когда главе государства, который приехал куда-то с визитом, отрубали голову или брали его в плен. Но уже, по-моему, даже в Средние века такого не было. Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.