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Ветеран СВО рассказал о своих выводах из допросов боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды»
Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о своем опыте допроса боевиков, среди которых оказался член «Аль-Каиды*», завербованный в молельной комнате в Риме, что, по его мнению, свидетельствует о поддержке терроризма со стороны крупных государств.
Орлов поделился своими воспоминаниями о допросах пленных, в том числе членов ИГИЛ* «Исламское государство*» и «Аль-Каиды*» в то время, когда он работал переводчиком в составе российского контингента в Сирии. Одним из ярких случаев он назвал допрос боевика «Аль-Каиды» в Африке, который организовывал наркотрафик из Иордании в Европу. На вопрос о вербовке в организацию террорист ответил, что его завербовали в молельной комнате в Риме.
«И вряд ли вербовка этого человека в «Аль-Каиду» произошла по недосмотру этих спецслужб. Скорее всего, наоборот – это была спланированная акция государства-члена НАТО по набору рекрутов для участия в террористической деятельности», – отметил он.
Орлов предположил, что это могла быть спланированная акция государства-члена НАТО. Ветеран заявил, что за время работы на Ближнем Востоке и в Африке он неоднократно убеждался, что террористические организации получают поддержку от крупных государств и блоков стран.
«Чем больше я работал на Ближнем Востоке и в Африке, тем сильнее убеждался, что террористические организации не самостоятельны. Международный терроризм существует только за счет поддержки больших государств и блоков стран», – рассказал Орлов.
Кроме того, Орлов рассказал, как во время одного из допросов боевик ИГИЛ сообщил координаты тайника в пустыне, где были обнаружены натовское оружие, израильские аптечки, австралийские системы спутниковой связи и американские бронежилеты. Он также указал на рассказы других пленных о том, что их полевые командиры проходили обучение в турецкой разведке и лечились в Иордании и Израиле. Орлов подчеркнул, что международный терроризм существует именно благодаря поддержке крупных держав.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ