Студенты-спасатели в разных регионах поздравили женщин с 8 Марта

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей поздравили женщин с 8 Марта

Студенты-спасатели выразили признательность женам, матерям, дочерям участников СВО, женщинам-медикам, сотрудницам полиции, спасательных служб, военнослужащим, преподавателям и ветеранам Великой Отечественной войны.

В Свердловской области добровольцы – спасатели Свердловского регионального отделения ВСКС поздравили женщин находящихся на оперативных дежурствах в силовых ведомствах, скорых медицинских подстанций Свердловской области, которые не смотря на праздник, выполняют свои профессиональные обязанности.

В Запорожской области добровольцы Запорожского регионального отделения ВСКС адресовали слова благодарности и пожеланий сотрудницам Центра управления регионом, а также местных редакций телевидения, радио и газеты «За!Медиа», департаментов администрации губернатора и правительства Запорожской области и волонтерам, которые плетут масксети.

Добровольцы Луганского РО ВСКС также присоединились к Всероссийской акции «В благодарность за службу!», приуроченной к 8 марта. Они поздравили учителей и преподавателей в ЛГУ им. В. Даля и в Луганский учебно-воспитательный комплекс №51 им. 10-летия, подарили букеты цветов, выразили благодарность за их труд и поддержку.

Кроме того, поздравления и букеты цветов получили работники администрации города Луганска, а также временно исполняющая полномочия главы города Луганск Яна Пащенко.

Забайкальское региональное отделение ВСКС в рамках акции «Благодарность за службу», которая проходила в рамках акции «Вам, любимые», поздравили женщин, несущих службу и дежурство по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья людей.

Волонтеры-спасатели Калужского регионального отделения ВСКС поздравили женщин, находящихся в этот праздничный весенний день на рабочем посту: сотрудниц управления по делам ГОЧС города Обнинска, 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Калужской области, дежурной части отдела МВД по Обнинску, специального управления Федеральной противопожарной службы №84.

В Челябинске добровольцы РО ВСКС, студенты Челябинского профессионального колледжа побывали в детской городской клинической больницы №1 и поздравили женщин, которые были в этот день на дежурстве.

В Чувашии добровольцы ЧувРО ВСКС и РЦ в сфере ЧС ЧЭТК также приняли участие в акции «В благодарность за службу» и поздравили женщин, работающих в службах спасения, медицины и надзорных органов, а также мам участников СВО и своих девочек-добровольцев.

Добровольцы Смоленского регионального отделения «ВСКС» совместно со школьным спасательным отрядом «Абрис» посетили станцию скорой медицинской дпомощи Смоленска, где поздравили медицинский персонал с Международным женским днем. Добровольцы в торжественной обстановке выразили благодарность сотрудницам за их неоценимый труд и преданность профессии, вручили цветы и торты с символикой регионального отделения ВСКС.

Дагестанское региональное отделение ВСКС искренне поздравило женщин с 8 Марта. В рамках акции «В благодарность за службу!» студенты-спасатели подарили женщинам букеты цветов.

В Международный женский день студенты-спасатели Нижегородского РО ВСКС и юные спасатели школьных спасательных отрядов поздравили девушек, которые в этот праздничный день несут службу в пожарных частях и подразделениях ГУ МЧС по Нижегородской области.

Добровольцы из Алтайского республиканского регионального отделения преподнесли цветы женщинам и девушкам, которые в этот праздничный день по долгу своей службы находились на рабочем месте. Они посетили пожарно-спасательные части пожарной охраны, Главное управление МЧС по Республике Алтай, а также отделение скорой медицинской помощи в БУЗ РА «Центр медицины катастроф».

В Орловской области добровольцы ВСКС поздравили женщин, находящихся на дежурстве в день 8 марта, подарили букеты цветов женщинам, которые стоят на страже безопасности в этот весенний и теплый день.

Ранее женщины в новых регионах России получили поздравления и награды в честь 8 Марта.