В Луганской народной республике 8 марта отметили масштабными мероприятиями. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил женщин с праздником, подчеркнув их значимость в обществе. Он отметил, что женщины успешно проявляют себя в разных сферах, от управления до участия в военных действиях.

В канун 8 марта Пасечник наградил женщин-военнослужащих и медиков ЛНР медалями «За заслуги» II степени и «За верность долгу». Он подчеркнул их мужество и вклад в безопасность республики. Кроме того, ветеранам Великой Отечественной войны вручили цветы и подарки.

В Донецкой народной республике также провели акцию с поздравлением женщин. Врачи Клинической больницы №21 и пациентки Института неотложной хирургии им. Гусака получили цветы и сладости от волонтеров. Как отметил руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Александр Батченков, такие мероприятия объединяют людей в сложное время.

Кроме того, в обеих республиках состоялись флешмобы и акции с участием молодежи. В Донецке активисты вручали цветы прохожим женщинам, а в Луганске автоледи получали букеты от сотрудников ГИБДД и волонтеров. Эта традиция приносит массу позитивных эмоций.

В рамках акции активисты провели субботник и торжественное возложение цветов к мемориалу Зои Космодемьянской. Участники мероприятия подчеркнули важность исторической памяти и уважения к женщинам-героиням.

В Запорожской области активисты Молодежного корпуса #МЫВМЕСТЕ провели акцию «#МЫВМЕСТЕ с мамами», в рамках которой поздравляли женщин, чьи близкие находятся в зоне спецоперации. Женщинам вручили цветы и наборы с продуктами, выражая благодарность за их стойкость и поддержку своих близких.

Кроме того, на блокпостах в Мелитополе и Геническе активисты молодежного движения «Юг Молодой» дарили женщинам тюльпаны и создавали праздничное настроение.

В Херсонской области активисты также провели акции. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вместе с добровольцами поздравляли с Международным женским днем женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили цветы, подарки и Письма Победы, выражая свою благодарность за их подвиг.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил женщин с праздником, пожелав счастья и любви, отметив их важную роль в обществе. Народный артист России Сергей Гармаш также передал свои поздравления.

Для жительницы Благодатного, отметившей 100-летний юбилей, губернатор и народный артист привезли цветы и стиральную машину в знак уважения и признания ее заслуг во время войны. В свою очередь, сенатор Игорь Кастюкевич встретился с коллективом станции скорой помощи, выразив признательность за их героический труд в сложных условиях региона.