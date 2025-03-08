На Кубке мира в опорном прыжке победила 49-летняя гимнастка Чусовитина

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает ТАСС, 49-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина стала победительницей в опорном прыжке на соревнованиях Кубка мира в Баку. Она набрала 13,516 балла, что позволило ей занять первое место.

На втором месте оказалась словенка Тея Белак, которая набрала 13,366 балла. Третью позицию заняла ее соотечественница Тьяса Кисселеф с результатом в 13,283 балла.

Чусовитина известна своей долгой карьерой в гимнастике, в которую входят восемь выступлений на Олимпийских играх. В 1992 году она выиграла золото на Олимпиаде в составе Объединенной команды, а в 2008 году завоевала серебро в опорном прыжке. Также она трижды становилась чемпионкой мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина сообщила, что завершает спортивную карьеру.

Однако в 2023 году Оксана Чусовитина завоевала бронзу в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в Котбусе, Германия.