  • Новость часаРоссийские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
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    Мужчина приговорен пожизненно за убийство украинцев в Мюнхене
    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    26 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 11:31 • Новости дня

    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине

    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Константин Коц разместил видео воздушного боя между российским дроном «Вега» и украинским дроном «Баба Яга», который произошел на покровском направлении.

    В своем Telegram-канале он опубликовал видео, которое демонстрирует воздушное столкновение ударных дронов России и Украины.

    На видео запечатлена дуэль между FPV-дроном отряда спецназначения «Вега» и украинским дроном «Баба Яга». События происходят на покровском направлении.

    Кадры показывают, как дроны сталкиваются в воздухе. В результате удара дрон противника падает на землю.

    После этого «Вега» наносит еще один удар по упавшему украинскому беспилотнику, что подчеркивает напряженность и интенсивность противостояния.

    В феврале российский снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга».

    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    7 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    Военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области, ВСУ грозит котел в районе Суджи, сообщили военкоры.

    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Прорыв произошел в районе Гуево, где российские подразделения за несколько дней продвинулись более чем на пять километров вглубь украинской обороны. Это создало угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи.

    Сообщается, что ВС России наносят встречный удар у границы, планируя взять в окружение суджанскую группировку ВСУ. Украинские аналитики отмечают практически разрушенную логистику ВСУ в этом районе, что значительно затрудняет переброску подкреплений и снабжение войск.

    По словам военкоров, российские войска ранее зачистили территорию в районе Свердликова и активно давят на Сумскую область в районе Басовки, расширяя так называемую серую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.

    Кроме того, группировка «Центр» освободила Андреевку, а «Восток» – Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    8 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене

    Мужчина осужден в Мюнхене на пожизненное заключение за убийство украинских военных после совместного распития алкоголя

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных после совместного распития алкоголя и спора о ситуации на Украине, пишет Der Spiegel.

    Как заявляет Der Spiegel, осужденный – 58-летний гражданин России. Инцидент произошел в апреле в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, передает ТАСС.

    Мужчина признался, что после совместного распития алкогольных напитков он нанес удары ножом двум украинцам, 36 и 23 лет. По данным следствия, конфликт возник из-за разногласий по ситуации на Украине. Оба погибших служили в вооруженных силах Украины и проходили реабилитацию в Германии.

    Суд исключил возможность его досрочного освобождения через 15 лет.


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    7 марта 2025, 23:33 • Новости дня
    Над регионами России и Азовским морем сбито более 40 украинских беспилотников
    Над регионами России и Азовским морем сбито более 40 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над российскими регионами и Азовским морем сбито 43 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    С 20.15 до 22.45 мск 21 беспилотник сбит над Краснодарским краем, девять – над Брянской областью, четыре – над Ростовской, два – над Белгородской, один – над Курской. Еще шесть дронов нейтрализованы над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны в Telegram.

    В ночь на пятницу силами российской ПВО было сбито почти 40 украинских БПЛА над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

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    8 марта 2025, 03:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил Украине «уходом» США

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы «уйти», если Киев не продемонстрирует готовности к урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет – мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он выразил сомнения в том, стремятся ли украинские власти к урегулированию, и отметил, что если они этого не хотят, США прекратят свою поддержку, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 22:39 • Новости дня
    Посол России в Лондоне оценил боеспособность армии Британии

    Посол России в Лондоне Келин счел боеспособность армии Британии слабой

    Tекст: Антон Антонов

    В целом боеспособность армии Великобритании довольно слабая, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Келин отметил, что вопрос о том, сколько ресурсов Великобритания сможет выделить для поддержки Украины, остается открытым: «Сколько они наскребут на эти, если они, конечно, когда-нибудь состоятся, силы, которые они собираются направить на Украину?».

    Посол подчеркнул, что хотя у Великобритании есть самолеты, их полная летная готовность вызывает серьезные сомнения. По его словам, Великобритания не способна заменить США как в военном, так и в разведывательном аспекте, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По его словам, «все воинственные заявления, которые звучат из Лондона, не подкреплены какими-то реальными вещами». Келин подчеркнул, что численность британских сухопутных войск является самой низкой со времен наполеоновских войн, «армия недофинансируется, обеспечение военнослужащих невысокое», «мало кто хочет туда идти», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции с их советами может усложнить переговоры по Украине. Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может расположиться на Азовском море, однако для России это является абсолютно неприемлемым шагом, подчеркнул посол.

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    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

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    7 марта 2025, 22:38 • Новости дня
    Украина до освобождения ВС России Курахово вывезла оборудование ТЭЦ

    Экс-сотрудник Кураховской ТЭЦ заявил, что Украина разобрала оборудование станции и вывезла

    Tекст: Вера Басилая

    В конце весны 2024 года представители киевского режима, используя лом, демонтировали и вывезли оборудование Кураховской ТЭЦ, чтобы использовать его для ремонта других электростанций на Украине, рассказал бывший работник станции.

    Бывший работник Кураховской ТЭЦ рассказал, что весной 2024 года украинские инженеры вывезли оборудование станции, выламывая его ломом. По его словам, демонтаж и вывоз осуществлялись так, чтобы оборудование не досталось российским военным, передает РИА «Новости».

    «Когда ее вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили», – рассказал бывший сотрудник станции

    Также он отметил, что часть оборудования была специально повреждена, чтобы затруднить его дальнейшее использование. По его словам, демонтаж начался в начале весны 2024 года.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские власти приняли решение о разборе Кураховской ТЭЦ для ремонта других электростанций, учитывая нехватку электроэнергии в стране. Это решение было принято весной и практически завершено к концу лета 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса.

    Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.

    Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.

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    7 марта 2025, 22:54 • Новости дня
    В Одессе произошла серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионах

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Украины в Одессе продолжают звучать взрывы, что совпало с объявлением воздушной тревоги в нескольких областях страны, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили о взрывах, которые продолжаются в Одессе на юге Украины во время воздушной тревоги, передает ТАСС.

    По данным украинского издания «Страна», в настоящее время тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

    Ранее в четверг в Одесской области после взрывов был поврежден энергетический объект. Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.

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    8 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    Reuters заявило об изучении США вариантов смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США изучают способы смягчить санкции против России в энергетическом секторе при условии заключения соглашений об урегулировании украинского конфликта, передает Reuters.

    Смягчение санкций против энергетического сектора рассматривается «в рамках обширного плана, который позволит Вашингтону оказать быструю помощь, если Москва согласится прекратить конфликт на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Белый дом поручил министерству финансов исследовать варианты смягчения санкций перед ожидаемыми переговорами России и США на высшем уровне. Источники подчеркнули, что такие усилия не следует воспринимать как сигнал об отмене санкций «без уступок со стороны России». Министерство финансов США должно быть готово оперативно снять санкции в случае заключения мирного соглашения, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский союз промышленников и предпринимателей обсудил с Торговой палатой США перспективы снятия санкций. Американская Торговая палата подготовила свои предложения для правительства США с акцентом на сектор авиации, включая поставку запчастей и техподдержку самолетов.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности ввести полный пакет санкций против российской энергетики для достижения мира на Украине. Президент США сообщил, что рассматривает введение санкций и тарифов против России, если не будет достигнуто прекращение огня на Украине, призвав стороны к переговорам.

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    7 марта 2025, 15:56 • Новости дня
    Каллас обсудила с Украиной поставки оружия ЕС

    Каллас и Умеров обсудили европейские поставки оружия для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы на фоне недавнего саммита ЕС.

    Как пишет РИА «Новости», глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела в пятницу встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждались планы по увеличению европейских военных поставок для Украины. Каллас отметила, что ЕС знает о потребностях Украины в области обороны и намерен наращивать производство оружия для ускорения поставок.

    Накануне на саммите ЕС лидеры стран не смогли согласовать инициативу по военной помощи Киеву на 2025 год. Лишь 26 из 27 стран, за исключением Венгрии, утвердили выводы, поддерживающие намерение отдельных государств увеличить поддержку Украины.

    Каллас подчеркнула, что встреча с украинским коллегой прошла продуктивно, и ЕС готов продолжать сотрудничество с Украиной для обеспечения необходимой оборонной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу, которого местные элиты обвиняют в «предательстве Украины».

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, а премьер Италии Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, но политолог Александр Рар считает, что в здравом уме вряд ли в Европе кто-либо поддержит эту идею.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности.

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    7 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    СК заочно обвинил командира ВСУ в теракте в Севастополе

    Командиру 19-й ракетной бригады ВСУ предъявили обвинение в теракте в Севастополе

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России заочно обвинил командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу в теракте, в результате которого в Севастополе погибли мирные жители и пострадали 129 человек.

    Следственный комитет России, сообщает ТАСС, предъявил заочное обвинение полковнику ВСУ Ростиславу Карпуше в совершении террористического акта, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Карпуша, командир 19-й ракетной бригады «Святая Варвара», обвиняется в том, что 23 июня прошлого года он отдал приказ об обстреле пляжа Черноморского побережья в Севастополе.

    В результате обстрела погибли несколько мирных жителей, включая двух детей, а 129 человек получили ранения различной тяжести. Следствие также установило, что Карпуша отдал приказ использовать кассетные боеприпасы, что привело к масштабным разрушениям. Командир объявлен в международный розыск, а судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Кроме того, сообщается, что председатель СК России Бастрыкин совершил рабочую поездку в Донецк. Там он встретился с сотрудницами ведомства в преддверии 8 марта и обсудил вопросы, касающиеся работы следственных органов в условиях текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов были признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, военный ВСУ из Сумской области присвоил оптику на сумму 108 тыс. долларов и потратил деньги на азартные игры, а Великоустюгский районный суд Вологодской области конфисковал водочные активы украинских олигархов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло в доход государства на сумму более 9 млрд рублей.

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    8 марта 2025, 00:38 • Новости дня
    Путин обратился к участницам СВО

    Путин поздравил с 8 Марта участниц СВО

    Путин обратился к участницам СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении российских женщин с Международным женским днем особо отметил участниц специальной военной операции на Украине.

    «Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно», – заявил Путин, пояснив, что говорит об участницах СВО, которые находятся как во фронтовых госпиталях, так и на передовой – «и всегда с честью выполняют боевые задачи».

    Кроме того, он обратился к женщинам, чьи «мужья, отцы, братья, любимые» участвуют в СВО, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «душевное участие, неизменная забота и любовь» этих женщин помогают бойцам. «Укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», – сказал глава российского государства.

    Напомним, Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого «доброго, хорошего, радостного праздника».

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    7 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Черкасской Конопелькой, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 бронемашин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ране в пятницу сообщалось, что вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

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    7 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков отверг связь удара России по объектам ВПК Украины с планом Макрона

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по объектам ВПК Украины не имел отношения к предложениям президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе и на море.

    Представитель Кремля опроверг связь между ударом России по объектам энергетики Украины и предложениями Макрона, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары высокоточным оружием по энергетическим объектам, питающим военно-промышленный комплекс Украины, не были ответом на план Макрона о перемирии.

    Песков заявил: «Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», отвечая на вопрос о том, рассматривается ли удар как ответ на инициативу Макрона.

    Он подчеркнул, что действия России не связаны с предложениями Франции о прекращении боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины. Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

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    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине

    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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