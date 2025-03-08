Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.26 комментариев
Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
Военный корреспондент Константин Коц разместил видео воздушного боя между российским дроном «Вега» и украинским дроном «Баба Яга», который произошел на покровском направлении.
В своем Telegram-канале он опубликовал видео, которое демонстрирует воздушное столкновение ударных дронов России и Украины.
На видео запечатлена дуэль между FPV-дроном отряда спецназначения «Вега» и украинским дроном «Баба Яга». События происходят на покровском направлении.
Кадры показывают, как дроны сталкиваются в воздухе. В результате удара дрон противника падает на землю.
После этого «Вега» наносит еще один удар по упавшему украинскому беспилотнику, что подчеркивает напряженность и интенсивность противостояния.
В феврале российский снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга».