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Стало известно, что супруга арестованного экс-главы КРКО владеет элитным BMW X6
Правоохранители выяснили, что супруга экс-главы КРКО владеет BMW X6 с элитным номером в 10 млн рублей
Автомобиль BMW X6 2020 года выпуска с красивым номером оформлен на жену экс-главы КРКО Владимира Лукина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, следует из данных регистрационных документов.
Автомобиль BMW X6 с номером, содержащим три семерки, зарегистрирован на супругу арестованного экс-главы Корпорации развития Курской области, передает РИА «Новости».
Средняя цена на такую машину на февраль 2025 года составляет около 10 млн рублей. Номера с тремя семерками оцениваются от 0,5 млн до 7 млн рублей.
Лукин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В отношении него и других сотрудников корпорации возбуждено уголовное дело.
Генпрокуратура требует через суд взыскать с Лукина и его заместителей более 3,2 млрд рублей, которые присвоены на контрактах по строительству оборонных сооружений.
Ранее власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Позже Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.
Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.