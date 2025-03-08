Стало известно, что супруга арестованного экс-главы КРКО владеет элитным BMW X6

Правоохранители выяснили, что супруга экс-главы КРКО владеет BMW X6 с элитным номером в 10 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

Автомобиль BMW X6 с номером, содержащим три семерки, зарегистрирован на супругу арестованного экс-главы Корпорации развития Курской области, передает РИА «Новости».

Средняя цена на такую машину на февраль 2025 года составляет около 10 млн рублей. Номера с тремя семерками оцениваются от 0,5 млн до 7 млн рублей.

Лукин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В отношении него и других сотрудников корпорации возбуждено уголовное дело.

Генпрокуратура требует через суд взыскать с Лукина и его заместителей более 3,2 млрд рублей, которые присвоены на контрактах по строительству оборонных сооружений.

Ранее власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Позже Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы на некоторых чиновников Курской области.

Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.