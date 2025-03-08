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    Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    Агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах
    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    22 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    8 марта 2025, 07:58 • Новости дня

    Отменены ограничения на работу аэропортов в трех городах

    Tекст: Антон Антонов

    Аэропорты Владикавказа, Грозного и Ярославля снова начали принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация сообщила в Telegram, что аэропорты Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) вернулись к работе с 07.08 мск, аэропорт Ярославля (Туношна) – с 07.18 мск. На запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся во Владикавказ.

    Напомним, также временно ограничивали работу аэропортов Волгограда и Саратова. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково тоже ограничивали прием и выпуск воздушных судов.

    7 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области украинский националист Зеленко попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен
    @ RT/Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский националист Виктор Зеленко, который издевался над мирными жителями в Николаево-Дарьино Курской области, попал в плен и пытается выставить себя жертвой, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны сообщили, что украинский националист Виктор Зеленко, который принимал участие в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино в Курской области, попал в плен к российским войскам. Зеленко ранее воевал в составе механизированной бригады ВСУ и участвовал в репрессиях против населения, передает ТАСС.

    Во время допроса Зеленко заявил, что получал преступные приказы от командиров ВСУ, которые вынуждали его совершать насилие над мирным населением. Он утверждает, что сам не хотел воевать и стал жертвой командирских приказов, стремясь уйти от ответственности за совершенные преступления.

    В Министерстве обороны сообщили, что Зеленко был ранен во время освобождения населенного пункта Николаево-Дарьино российскими войсками. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но его просьбы были проигнорированы, а позже его попытались уничтожить собственные сослуживцы с помощью квадрокоптера «Баба-яга».

    Ранее жители курского села Николаево-Дарьино более полугода скрывались от атак ВСУ в подвалах.

    Очевидцы рассказали, что украинские военные держали жителей в заложниках, убив в Николаево-Дарьино почти всех мужчин и оставив в живых только одного человека.

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном Курской области.

    Коментарии (71)
    7 марта 2025, 11:36 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 81%. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.

    Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.

    Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).

    Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.

    Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.

    Коментарии (12)
    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, подготовила отчет об атаках на танкеры, заходившие в российские порты, которые могли быть намеренно осуществлены иностранными государственными акторами.

    По данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины, передает ТАСС.

    Среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major российской компании «Оборонлогистика», который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила о террористической атаке на судно, подтвердив, что 23 декабря 2024 года в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва.

    Компания Ambrey также указала на аналогичные инциденты с другими судами, такие как взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. В компании считают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

    Ambrey подчеркнула, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского «теневого флота». Несмотря на это, атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут увеличить стоимость страхования от военных рисков, полагают в компании.

    Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

    Коментарии (12)
    7 марта 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Поставленная цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.

    Группа «Нафтогаз Украины» заявила о повреждении производственных мощностей по добыче газа в результате взрывов, произошедших в различных регионах страны, включая Харьков, Киевскую и Полтавскую области.

    Напомним, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

    Коментарии (9)
    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Коментарии (11)
    7 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО

    Политолог Рар: Премьер Италии Мелони, как и другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности

    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность. В соперничество вступила и Джорджа Мелони, предложившая распространить коллективную оборону НАТО на Украину. Только в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Место лидера на Запада опустело. Дональд Трамп пытается отмежеваться от Европы. На этом фоне на континенте начинается соперничество – пока словесное. Европейские лидеры пытаются сказать что-то судьбоносное, чтобы показать свою важность», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что немцы «мешками несут деньги на оборону ЕС», а Эммануэль Макрон активно предлагает Францию в качестве замены США. «Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», – считает собеседник. Отсюда и заявление премьера Италии о возможности гарантировать Украине коллективную оборону НАТО.

    «Она не хочет подчиняться Макрону, поэтому предлагает коллективное руководство в европейской части Североатлантического альянса на примере поддержки Киева», – полагает Рар. При этом, по его оценкам, «вряд ли ее идею поддержит кто-либо, будучи в здравом уме». «Скорее всего, пятую статью блока не распространят на украинскую территорию, но будет некая "решимость коллективного разума Европы"», – рассуждает аналитик.

    «Беда Мелони та же, что и у ее европейских коллег. Они считают себя сильнее России и думают, что смогут отвоевать Украину. Премьер Италии, как и многие другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности. Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО, предусматривающую принцип коллективной обороны. Она уточнила, что о предоставлении стране членства в альянсе речь не идет.

    По мнению политика, этот вариант намного более эффективен, чем отправка в страну так называемого миротворческого контингента. «Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией», – сказала Мелони после саммита Евросоюза.

    Напомним, Мелони рассматривают как потенциального посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом, но последний вряд ли поддержит инициативу. В Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.

    Коментарии (5)
    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

    Коментарии (20)
    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Сирийские силы взяли под контроль Тартус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.

    Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.

    «Наши силы установили контроль над городом Тартусом и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские Вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

    Коментарии (14)
    7 марта 2025, 11:34 • Новости дня
    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам

    Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине

    Компания Maxar отключила Украине доступ к спутниковым снимкам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Maxar Technologies приостановила доступ Украины к своим спутниковым снимкам, что связано с запретом правительства США на предоставление разведывательных данных.

    Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, пишет РИА «Новости».

    Издание «Украинский милитарный портал» сообщает, что пользователи получили официальное обоснование – «по административному запросу». Однако фактически это произошло из-за запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных. Отключение затронуло как правительственные структуры, так и частных пользователей.

    В качестве примера украинское издание привело сообщение от сообщества «Киберборошно», заявившего об утрате доступа к спутниковой разведке. По утверждению «Украинского милитарного портала», Maxar Technologies является основным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских пользователей, как государственных, так и частных. Запрет на предоставление данных стал для них серьезным ограничением, так как спутниковая информация использовалась в различных аналитических и разведывательных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что прекращение предоставления США разведданных Украине может иметь катастрофические последствия для этой страны. Британские ракеты Storm Shadow стали бесполезными для Украины без поддержки в виде разведданных от США. Украина получает 80% разведданных от своих союзников, включая США.

    Коментарии (8)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage

    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage в боевых действиях

    В ВСУ заявили о первом применении французских Mirage
    @ Herve Lequeux/ABACA/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ заявили, что Воздушные силы Украины якобы впервые применили истребители Mirage, недавно полученные от Франции, для отражения атаки.

    В сообщении Воздушных сил Украины говорится, что к операции привлекались истребители F-16 и Mirage 2000, передает РИА «Новости».

    Напомним, французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Посол России в Париже назвал поставку этих самолетов Киеву утилизацией и выразил мнение, что это не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (12)
    7 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие

    Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей

    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.

    Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры

    Политолог Корнилов: Ермак на встрече с делегацией США опробует тактику затягивания конфликта на Украине

    Политолог: Ермак на встрече с делегацией США будет затягивать переговоры
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира. Но в документе будут пункты, которые Москва заведомо не примет. Так Киев и Брюссель затягивают конфликт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде.

    «Андрей Ермак, по сути, является теневым лидером Украины. То есть, Владимир Зеленский в немалой степени говорит и делает то, что ему скажет глава его офиса. Неудивительно, что именно он едет в Эр-Рияд во главе украинской делегации», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Задача Ермака – привести несколько видоизмененный вариант плана, который президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер вместе с Зеленским хотят представить президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне», – считает эксперт.

    «На Банковой и в Брюсселе поняли, что отказаться от переговоров не получится. Теперь у них новая тактика затягивания конфликта на Украине: генерировать варианты мирных соглашений, включая в них пункты, которые точно не примет Москва», – указал аналитик.

    «В итоге "партия войны" надеется предложить Белому дому якобы универсальную формулу мира, в которой Трамп выглядел бы миротворцем. Тогда они попробуют убедить американского лидера, что препятствует заключению договора только Москва», – продолжил спикер.

    «Но готовых решений и результатов на этой встрече ждать не стоит. Украинская и американская делегации обсудят представленный Киевом план, обговорят нюансы, и члены команды Трампа повезут документ в Вашингтон», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios сообщало, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. О саммите в телефонной беседе договорились Ермак и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

    В делегацию США также войдут спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Зеленского на встрече не будет, но он на следующей неделе тоже посетит Эр-Рияд и встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

    Это будет первая американо-украинская встреча на высоком уровне после публичной ссоры Трампа и Зеленского в Овальном кабинете на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД писала, какими последствиями для Киева обернется скандал.

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    7 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей
    Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 млрд рублей
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральная прокуратура России обвинила бывших топ-менеджеров Газпрома Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова в незаконном выводе 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават» в свою пользу, сообщают информационные агентства.

    Надзорное ведомство подало иск против бывшего директора ООО «Русхимальянс» Кирилла Селезнева и экс-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры. Они обвиняются в незаконном выводе не менее 150 млрд рублей из ООО «Газпром нефтехим Салават».

    Отмечается, что Селезнев и Митюшов якобы использовали свои должностные полномочия для заключения выгодных контрактов с подконтрольными предприятиями, что позволило им извлечь значительные средства. Кроме того, часть этих средств была выведена на зарубежные счета и направлена на приобретение бизнеса в России.

    Иск был подан во Фрунзенский райсуд Петербурга, который назначил предварительное заседание на 25 марта. Ответчиками по делу также выступают несколько компаний, включая ООО «Севинвест», ООО «Ферроцинк» и другие.

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