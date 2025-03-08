Росавиация ввела ограничения на работу Пулково

Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО

Политолог Рар: Премьер Италии Мелони, как и другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности

«Место лидера на Запада опустело. Дональд Трамп пытается отмежеваться от Европы. На этом фоне на континенте начинается соперничество – пока словесное. Европейские лидеры пытаются сказать что-то судьбоносное, чтобы показать свою важность», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Он напомнил, что немцы «мешками несут деньги на оборону ЕС», а Эммануэль Макрон активно предлагает Францию в качестве замены США. «Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», – считает собеседник. Отсюда и заявление премьера Италии о возможности гарантировать Украине коллективную оборону НАТО.

«Она не хочет подчиняться Макрону, поэтому предлагает коллективное руководство в европейской части Североатлантического альянса на примере поддержки Киева», – полагает Рар. При этом, по его оценкам, «вряд ли ее идею поддержит кто-либо, будучи в здравом уме». «Скорее всего, пятую статью блока не распространят на украинскую территорию, но будет некая "решимость коллективного разума Европы"», – рассуждает аналитик.

«Беда Мелони та же, что и у ее европейских коллег. Они считают себя сильнее России и думают, что смогут отвоевать Украину. Премьер Италии, как и многие другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности. Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», – заключил Рар.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО, предусматривающую принцип коллективной обороны. Она уточнила, что о предоставлении стране членства в альянсе речь не идет.

По мнению политика, этот вариант намного более эффективен, чем отправка в страну так называемого миротворческого контингента. «Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией», – сказала Мелони после саммита Евросоюза.

Напомним, Мелони рассматривают как потенциального посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом, но последний вряд ли поддержит инициативу. В Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

Ранее Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.