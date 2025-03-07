Трамп заявил, что остановил начавшийся при Байдене кризис

Трамп сообщил, что США остановили спад и начали промышленный бум с 10 тыс. рабочих мест

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его администрация остановила промышленный спад, начавшийся при Джо Байдене, и инициировала новый бум в производственном секторе.

Как передает РИА «Новости», Трамп подчеркнул, что в феврале в США было создано 10 тыс. новых рабочих мест в промышленности. Выступая в Овальном кабинете, президент отметил, что «мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать».

Трамп также сообщил, что в автомобильной отрасли создано 9 тыс. новых рабочих мест за один месяц. Он добавил, что «компании понимают, что ситуация меняется, и начинают расширяться. Производственные индексы подтверждают: США вступили в новый промышленный бум».

Ранее президент напоминал, что за время действия NAFTA в стране закрылось 90 тыс. заводов и фабрик. Однако теперь, по его словам, «процесс разворачивается вспять», что позволяет надеяться на дальнейшее развитие производственного сектора Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал от них увеличить вклад в оборону. Брюссель следует этим призывам, но намерен использовать предполагаемые миллиарды для достижения большей независимости от Вашингтона в закупках вооружений.

Трамп также заявил о желании Вашингтона закупать минералы у России, отметив, что Америка заинтересована в расширении импорта природных ресурсов.