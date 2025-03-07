Bloomberg: Киев планирует развернуть антенны и кабели для замены Starlink

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, Киев активно разрабатывает планы на случай отключения спутникового интернета Starlink на Украине, передает РИА «Новости».

Власти рассматривают возможность развертывания наземной сети антенн, модемов и кабелей для обеспечения стабильной связи в случае необходимости. Это может быть дополнено сотрудничеством с европейскими поставщиками спутниковой связи.

Источники агентства отмечают, что несмотря на существующие альтернативы, они обладают определенными недостатками, и Украина не может позволить себе задержек в обеспечении связи.

Потеря доступа к Starlink могла бы стать серьезной проблемой, поэтому на случай отключения разрабатываются дополнительные меры обеспечения связи.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.