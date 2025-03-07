Умер создатель передачи «Человек и закон» Вахтанг Микеладзе

Скончался режиссер Вахтанг Микеладзе, создавший телепрограмму «Человек и закон»

Tекст: Вера Басилая

Режиссер и сценарист документального кино Вахтанг Микеладзе скончался 6 марта, пишет «Российская газета».

Микеладзе известен как создатель и художественный руководитель телепередачи «Человек и закон». Он родился в 1937 году в Москве и окончил ВГИК в 1965 году, получив образование по специальности «режиссер документального кино».

Микеладзе работал на студии научно-популярных и документальных фильмов в Тбилиси, а в 1988 году основал студию «Эко-фильм» в Москве, где был художественным руководителем и президентом. Он был режиссером циклов «Документальный детектив», «Детективные истории» и проекта «Фронтовая Москва. История победы».

Среди его работ также незавершенная лента «Операция "Саламандра"» и драма «Ожог» с Олегом Ефремовым.

Вахтанг Микеладзе был награжден призом Лейпцигского фестиваля за фильм «Серые цветы». Он также является лауреатом Государственной премии и премии Ленинского комсомола.

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