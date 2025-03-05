Кинопродюсер Шерстобитов скончался в возрасте 48 лет

Илья Шерстобитов, создатель более 20 фильмов, умер в возрасте 48 лет

Tекст: Денис Тельманов

Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов ушел из жизни в возрасте 48 лет, сообщает ТАСС. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте Института кино и телевидения (ГИТР). В некрологе Шерстобитова вспоминают как доброго друга, талантливого профессионала и преданного учителя, обучавшего студентов своему мастерству.

В ГИТР подчеркнули, что Илья Шерстобитов всю свою карьеру посвятил созданию кинопроектов, которые находили отклик как у зрителей, так и у критиков. Он обладал уникальной способностью сочетать художественное видение и организацию процесса, благодаря чему его работы отличались глубиной и оригинальностью.

Шерстобитов также проявлял себя как вдохновляющий наставник и поддерживал молодых талантов, не боясь при этом экспериментировать в своих работах. В качестве мастера факультета режиссуры ГИТР и продюсера, он был причастен к созданию более 20 фильмов и сериалов, в их числе такие работы, как «Шаги», «Каникулы президента», «Вспоминая тебя» и «Венец творения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 70-м году жизни умер российский режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров. Работавший с режиссером Эльдаром Рязановым кинопродюсер Леонид Биц скончался в возрасте 70 лет. Советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло, сотрудничавший с культовыми рок-группами «Аквариум» и «Кино», умер на 74-м году жизни.