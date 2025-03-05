Командир взвода сообщил об отсутствии у ВСУ укреплений на Южно-Донецком направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Панда» рассказал, что у Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении больше не осталось серьезных оборонительных сооружений, передает ТАСС.

Он отметил: «Мы уже прошли ту (сложную) линию обороны. Дальше у них не осталось ничего серьезного. Нет хорошо оборудованных позиций, огневых точек, оборонительных сооружений, окопов. Это было ранее».

«Панда» указал, что украинские войска не успевают в полной мере оборудовать свои позиции из-за быстрого продвижения российских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР, где был уничтожен танк Leopard с десантом Вооруженных сил Украины. Командир также сообщил об уничтожении другой бронетехники НАТО в районе Бурлацкого.