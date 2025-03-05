  • Новость часаСтало известно о подготовке визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
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    Украинцы решили «пересидеть» Трампа
    Попытку Зеленского наладить отношения с Трампом назвали провалом
    Лукашенко рассказал о попытках Пригожина завладеть ядерным оружием
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Трамп получил письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам
    СМИ: США запретили Британии делиться разведданными с Украиной
    В ЕС допустили срыв саммита по Украине из-за позиции Венгрии
    Россия в ООН призвала Польшу отказаться от русофобии
    Спецназ нейтрализовал четверых боевиков в Дагестане
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    15 комментариев
    5 марта 2025, 10:47 • Новости дня

    ВСУ лишились укреплений на юге ДНР

    Командир взвода сообщил об отсутствии у ВСУ укреплений на Южно-Донецком направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Южно-Донецком направлении у Вооруженных сил Украины отсутствуют серьезные оборонительные сооружения, поскольку они не успевают их оборудовать из-за стремительного продвижения российских подразделений.

    Командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Панда» рассказал, что у Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении больше не осталось серьезных оборонительных сооружений, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы уже прошли ту (сложную) линию обороны. Дальше у них не осталось ничего серьезного. Нет хорошо оборудованных позиций, огневых точек, оборонительных сооружений, окопов. Это было ранее».

    «Панда» указал, что украинские войска не успевают в полной мере оборудовать свои позиции из-за быстрого продвижения российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР, где был уничтожен танк Leopard с десантом Вооруженных сил Украины. Командир также сообщил об уничтожении другой бронетехники НАТО в районе Бурлацкого.

    4 марта 2025, 14:53 • Новости дня
    Российская авиация ударила по штабу ВСУ в Комаре

    Российская авиация атаковала штаб 37-й бригады ВСУ и узел связи в Комаре ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска атаковали штаб и узел связи 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре, что привело к уничтожению оборудования и значительным потерям среди персонала.

    Российские войска нанесли авиаудар по штабу 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Комар, который расположен у границы Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По словам Рогова, воздушно-космические силы РФ ударили по штабу бригады и узлу связи, в результате чего были поражены серверы, спутниковая связь и персонал штаба. Он отметил: «Количество убитых и раненых превышает два десятка», передает ТАСС.

    Этот удар, по мнению Рогова, окажет значительное влияние на управление украинскими войсками на данном участке линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Березовку и Водяное Второе в ДНР, также сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники.

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    5 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    Взрывы нанесли ущерб критической инфраструктуре под Одессой

    Под Одессой зафиксировали повреждения критической инфраструктуры после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критическая инфраструктура в Одесской области оказалась повреждена после ночных взрывов, о которых сообщили украинские СМИ.

    Критическая инфраструктура в Одесской области была повреждена после серии взрывов, сообщает РИА «Новости». Министерство внутренних дел Украины подтвердило эту информацию. В сообщениях украинских СМИ указывается, что взрывы произошли ночью как в самой Одессе, так и в Ильичевске, который после переименования называется Черноморск.

    Согласно официальному заявлению, в результате инцидента в Одесской области зафиксированы масштабные разрушения. Это повлекло за собой значительные повреждения критических объектов инфраструктуры. Министерство не уточняет, какие конкретно объекты пострадали, и не предоставляет информацию о возможных жертвах или пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе зафиксировали повреждения инфраструктуры после взрывов, что привело к повреждению объекта энергетики, а также в городе частично пропал свет и остановили работу котельные.

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    4 марта 2025, 16:16 • Видео
    Германия готовится к войне

    Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    4 марта 2025, 22:28 • Новости дня
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву

    Президент Польши назвал решение Трампа о приостановке поставок оружия Киеву тактическим ходом

    Tекст: Максим Попов

    Президент Польши Анджей Дуда считает, что решение Дональда Трампа о приостановке поставок оружия Киеву является частью переговорной тактики по урегулированию конфликта.

    Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Киеву является элементом его переговорной тактики, сообщает ТАСС. Дуда высказал свое мнение на пресс-конференции для польских СМИ в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

    Глава польского государства отметил, что спокойно воспринимает ситуацию и уверен в скором возвращении украинской стороны за стол переговоров с Белым домом. «Я считаю, что это элемент переговорной тактики Трампа», – заявил Дуда, добавив, что будущие переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США должны увенчаться прочным миром.

    Польский лидер вновь подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира в регионе. Он выразил надежду на успешное проведение будущих переговоров, которые, по его мнению, станут ключевым шагом к урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    4 марта 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам с боеприпасами, сообщили в Минобороны.

    Удары также наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты американская управляемая авиабомба JDAM и 93 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 267 беспилотников, 600 ЗРК, 21 977 танков и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22 224 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 432 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны также сообщали, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие ВПК Украины. В Минобороны отчитались, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

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    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    4 марта 2025, 18:44 • Новости дня
    Кнайсль: Переговоры Путина и Трампа пройдут без участия Украины

    Кнайсль: Трамп и Путин обсудят урегулирование на Украине без приглашения Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Карин Кнайсль, переговоры между Путиным и Трампом пройдут без участия Украины, несмотря на первоначальное предложение включить украинскую сторону.

    Как передает ТАСС, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут обсуждать урегулирование на Украине без участия Киева.

    Кнайсль отметила, что наследный принц Саудовской Аравии предлагал включить Украину в переговоры, однако Вашингтон и Москва предпочли двусторонний формат.

    Кнайсль считает, что следующий этап – это саммит между Трампом и Путиным, который нужно тщательно подготовить, чтобы избежать ошибок и не потратить время напрасно. Экс-министр подчеркнула, что переговоры направлены на перезапуск отношений между США и Россией на всех уровнях.

    В последние недели контакты между Москвой и Вашингтоном усилились. 12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив широкий спектр вопросов, включая украинский конфликт. Встречи представителей двух стран проходили в Эр-Рияде и Стамбуле, где обсуждались вопросы работы посольств и назначение послов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.

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    4 марта 2025, 14:09 • Новости дня
    В Курской области за сутки отражены пять контратак ВСУ
    В Курской области за сутки отражены пять контратак ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ; отражены пять контратак противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Агронома, Бондаревки, Викторовки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, Южного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирополья, Новенького и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, два бронетранспортера, восемь бронемашин, миномет, а также пункт управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    В плен сдались двое военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 845 военнослужащих, 383 танка, 293 машины пехоты, 255 бронетранспортеров, 2127 бронемашин, 2295 автомобилей, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что Су-34 уничтожил авиабомбами опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Накануне в Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих ВСУ. Кроме того, стало известно, что ВСУ отказались укреплять оборону на берегу Малой Локни в Курской области.

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    5 марта 2025, 00:46 • Новости дня
    Зеленский поручил выяснить статус военной помощи США

    Зеленский поручил Умерову запросить статус военной помощи США

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам и министру обороны Рустему Умерову связаться с США для получения официальной информации о приостановке военной помощи и подчеркнул важность партнерских отношений с Вашингтоном.

    Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову и украинским дипломатам связаться с американскими коллегами, чтобы получить официальную информацию о статусе военной помощи, передает РИА «Новости». Это решение принято на фоне сообщений о том, что помощь от США приостановлена,

    «Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью от Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться со своими соответчиками в Соединенных Штатах Америки и получить официальную информацию», – заявил президент Украины.

    Зеленский подчеркнул, что для Киева важны партнерские отношения с Америкой, чтобы достигнуть реального окончания войны. Он выразил благодарность США за оказанную помощь, но добавил, что Украина и Америка заслуживают взаимоуважительного диалога и четких позиций. Он также выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме вместо запланированных переговоров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.

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    4 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    Рогов: ВСУ укрупнят бригады из-за потерь

    ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь солдат на фронте

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов заявил о начале укрупнения бригад ВСУ в связи с большими потерями среди солдат, что создает проблемы с оперативной заменой бойцов.

    Как передает РИА «Новости», Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали укрупнять бригады из-за невозможности оперативно заменить потери среди солдат на фронте. Он отметил, что режим Владимира Зеленского скрывает правду о реальных потерях. По словам Рогова, новые солдаты, прибывающие на фронт, сразу же вовлекаются в атаки с низкими шансами на выживание.

    Рогов также указал на реорганизацию 126-й отдельной бригады территориальной обороны из Одессы, которая будет переведена в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. Темпы потерь в ВСУ ускорились, но, по его словам, Зеленский пока не проявляет заинтересованности в поиске мира.

    «Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет», – добавил Рогов, подчеркивая, что репрессивная машина не успевает поставлять новых солдат на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения нанесли значительные потери украинским вооруженным силам на различных направлениях, уничтожив более 1,4 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

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    5 марта 2025, 02:35 • Новости дня
    Отставной генерал ВСУ назвал Украину «страной-наркоманом»

    Кривонос заявил о зависимости Украины от иностранных поставок вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Сергей Кривонос выразил мнение, что Украина стала зависимой от иностранных поставок, особенно из США, из-за недовыполненного «домашнего задания» по производству оружия.

    Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украина в информационном пространстве приобрела образ страны-наркомана, зависимого от иностранных поставок, передает ТАСС.

    Кривонос отметил, что за последние три года Украина не наладила производство определенных видов оружия и боеприпасов, несмотря на необходимость. «Мы стали в информационном пространстве наркоманами, которые зависят от множества вещей. Да, определенные вещи, которые непосредственно для нас важны, – это американская продукция, и она нам нужна», – сказал он в эфире украинского YouTube-канала.

    Кривонос также упомянул перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, произошедшую 28 февраля в Белом доме. Он подчеркнул, что поддержка украинского президента на Украине может прекратиться, если показатели работы систем ПВО упадут. Эксперт акцентировал, что политическая поддержка зависит от реальных успехов в оборонной сфере Украины.

    Ранее Кривонос рассказал, что Минобороны Украины приобрело противотанковые мины времен Второй мировой войны по цене 600 евро за штуку.

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    4 марта 2025, 12:16 • Новости дня
    Украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР

    ВСУ перевели часть группировки из Курской области в район Бурлацкого на юге ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные перебросили часть своих войск из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на юге Донецкой народной республики, сообщили в силовых структурах.

    Как говорится в сообщении, украинские войска перебросили часть своих подразделений из Курской области на юг Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ТАСС. По данным силовых структур, переброска произошла в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении.

    Особо отмечается, что среди переброшенных сил имеются бывшие заключенные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области сводные подразделения для помощи ССО. ВСУ также перебросили элитный батальон «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Кроме того, ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку.

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    4 марта 2025, 16:10 • Новости дня
    Финляндия поддержит Украину после приостановки помощи США

    Финский премьер заявил о поддержке Украины после приостановки помощи США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на приостановку военной помощи от США, о чем заявил финский премьер-министр Петтери Орпо во время пресс-конференции.

    Финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи США, передает РИА «Новости». Заявление Орпо прозвучало во вторник на пресс-конференции по итогам заседания парламентских партий.

    «Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», – подчеркнул Орпо.

    Ранее телеканал Fox News сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не увидит приверженности Киева к мирным переговорам. По данным СМИ, поставки прекратились во вторник около 4:30 мск, что подтвердил представитель Белого дома газете Washington Post.

    Как отмечает «РИА Новости», Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Британии, Германии и Италии. Кремль также высказывал мнение, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное влияние на ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Финляндия подписали соглашение о расширении военного сотрудничества с акцентом на Балтийский регион и освоение истребителей F-35. Президент Финляндии Александер Стубб отметил, что напряженные отношения между лидерами США и Украины похожи на ссору в браке. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна не планирует открывать границу с Россией из-за возможного наплыва мигрантов и подчеркнул необходимость усиления контроля в сфере безопасности.

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    5 марта 2025, 05:24 • Новости дня
    Жители курского села более полугода скрывались от ВСУ в подвалах

    Жители села Николаево-Дарьино прятались в подвалах с августа прошлого года

    Tекст: Максим Попов

    Жители села Николаево-Дарьино прятались от атак ВСУ в подвалах с младенцем на руках, выкармливая его.

    Как передает РИА «Новости», жители курского села Николаево-Дарьино были вынуждены более полугода скрываться от атак ВСУ в подвалах. Местная жительница рассказала, что с 6 августа по 5 февраля она и ее соседи прятались в подвалах из-за обстрелов украинскими боевиками.

    В декабре супруг женщины был убит ВСУ, когда пытался набрать воду в доме. Украинские военные разбомбили несколько укрытий, оставив людей без еды и воды. В одном из подвалов, где укрывались семь человек, включая младенца, не оставалось никаких продуктов.

    По словам женщины, односельчанка Светлана Подхалюза, несмотря на опасность, добывала еду из своего подвала, разбомбленного ВСУ, чтобы накормить других. Иногда удавалось сварить картошку или яйцо для младенца Ромы.

    Когда в село вошли российские солдаты, они начали приносить для ребенка детское питание и сладости, облегчая жизнь укрывавшихся в подвале людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники отказались воевать в Курской области после угроз командира ВСУ. Командир ВСУ угрожал своим подчиненным расстрелом за отказ наступать на российские позиции. Пленный боец ВСУ заявил о том, что украинские командиры бросили солдат в Сумской области без поддержки и обеспечения.

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    5 марта 2025, 04:30 • Новости дня
    ВС России обнаружили слабые места в системе РЭБ противника в Запорожье

    Расчет БПЛА обнаружил уязвимости в системах РЭБ украинских сил на запорожском участке

    Tекст: Максим Попов

    Расчет БПЛА 42-й дивизии нашел слабые места в обороне украинских сил на запорожском направлении, что позволило им совершать атаки вглубь территории противника и контролировать важные маршруты снабжения.

    Как сообщили в Минобороны, расчет БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России обнаружил уязвимости в системе РЭБ украинских боевиков в Запорожской области, передает РИА «Новости». Работа дронов привела к успешным атакам на тыловые позиции противника и контролю над участками снабжения в районе города Орехов.

    Старший расчета с позывным «Москва» отметил, что выявленные слабые места позволяют российским силам воздействовать на южные позиции ВСУ в Орехове. Он также сообщил, что украинские боевики провели крупную ротацию на одном из участков фронта, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

    «Сейчас приоритет нашей работы – обрубание логистики, уничтожение орудий и техники», – подчеркнул «Москва». Он добавил, что в данный момент ведется активная подготовка новых операторов ударных дронов, чтобы усилить операции на этом направлении.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российский БПЛА уничтожил позицию ВСУ у Орехова.

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    4 марта 2025, 13:07 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек и десятки единиц техники

    Tекст: Мария Иванова

    Российские подразделения нанесли значительные потери украинским вооруженным силам на различных направлениях, уничтожив более 1,4 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Так, на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и ЛипцовХарьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Карповки, Катериновки, Кировска Донецкой народной республики (ДНР), Шийковки и Каменки Харьковской области.

    Потери противника составили до 255 военнослужащих и западное орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Шевченко, Верхнекаменским, Плещеевкой, Северском, Константиновкой, Серебрянкой и Краматорском ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Димитрова, Новопавловки, Андреевки, Удачного, Елизаветовки, Красноармейска и Успеновки ДНР.

    При этом противник потерял до 595 военнослужащих, две бронемашины. Уничтожены два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Отрадного, Комара, Привольного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Садового, Михайловки Херсонской области и Малых Щербаков Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 60 военнослужащих и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Кроме того ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

    Отметим, что за предыдущий день ВСУ потеряли более 1,3 тыс. человек и пять танков.

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