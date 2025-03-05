Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.0 комментариев
ВСУ лишились укреплений на юге ДНР
Командир взвода сообщил об отсутствии у ВСУ укреплений на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении у Вооруженных сил Украины отсутствуют серьезные оборонительные сооружения, поскольку они не успевают их оборудовать из-за стремительного продвижения российских подразделений.
Командир взвода ПТУР 394-го мотострелкового полка группировки войск «Восток» с позывным «Панда» рассказал, что у Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении больше не осталось серьезных оборонительных сооружений, передает ТАСС.
Он отметил: «Мы уже прошли ту (сложную) линию обороны. Дальше у них не осталось ничего серьезного. Нет хорошо оборудованных позиций, огневых точек, оборонительных сооружений, окопов. Это было ранее».
«Панда» указал, что украинские войска не успевают в полной мере оборудовать свои позиции из-за быстрого продвижения российских подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР, где был уничтожен танк Leopard с десантом Вооруженных сил Украины. Командир также сообщил об уничтожении другой бронетехники НАТО в районе Бурлацкого.