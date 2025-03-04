Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.0 комментариев
Украинские войска перебросили силы из Курской области на юг ДНР
ВСУ перевели часть группировки из Курской области в район Бурлацкого на юге ДНР
Украинские военные перебросили часть своих войск из Курской области в район населенного пункта Бурлацкое на юге Донецкой народной республики, сообщили в силовых структурах.
Как говорится в сообщении, украинские войска перебросили часть своих подразделений из Курской области на юг Донецкой Народной Республики (ДНР), передает ТАСС. По данным силовых структур, переброска произошла в район населенного пункта Бурлацкое на южнодонецком направлении.
Особо отмечается, что среди переброшенных сил имеются бывшие заключенные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Лебедевку Курской области сводные подразделения для помощи ССО. ВСУ также перебросили элитный батальон «Птицы Мадьяра» под Константиновку. Кроме того, ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку.