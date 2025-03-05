Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Командир сообщил об уничтожении бронетехники НАТО в районе Бурлацкого
Командир штурмового взвода сообщил о неудачных контратаках ВСУ под Бурлацким
Украинские войска неоднократно пытались контратаковать Бурлацкое с применением американской бронетехники, но безуспешно.
Командир штурмового взвода 394-го полка с позывным «Ангел» сообщил РИА «Новости» об уничтожении контратакующих сил противника на южнодонецком направлении.
Враг неоднократно пытался вернуть контроль над Бурлацким, применяя бронетранспортеры М113 американского производства. «Когда мы взяли под контроль Бурлацкое, противник начал предпринимать действия в контратаке. Было 2-3 контратаки, по 3 машины. Заходили – у них М113. Ну – безуспешно», – рассказал командир штурмового взвода.
Наиболее мощная атака произошла накануне. Враг попытался прорваться с двадцатью бойцами и несколькими бронетранспортерами, однако вновь потерпел неудачу. «Пытались зайти – не получилось, только потеряли личный состав. Никакой перспективы, то, что они заходили, я не вижу», – заключил «Ангел». Он отметил, что противник безрезультатно отправляет своих солдат в атаку, не заботясь о потерях.
Ранее командир штурмового взвода заявил, что освобождение населенного пункта Бурлацкое на юге ДНР заняло всего пять дней, подчеркнув ключевую роль пехоты и бронемашин.