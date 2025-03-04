Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Боец ВС России рассказал об освобождении Бурлацкого
Командир штурмового взвода сообщил об освобождении Бурлацкого в ДНР за пять дней
Командир штурмового взвода 394-го мотострелкового полка заявил, что освобождение населенного пункта Бурлацкое на юге ДНР заняло всего пять дней, подчеркнув ключевую роль пехоты и бронемашин.
Командир штурмового взвода 394-го мотострелкового полка группировки «Восток», известный под позывным «Ангел», рассказал ТАСС о недавнем освобождении населенного пункта Бурлацкое в ДНР. Операция заняла пять дней.
«Мы зашли, закрепились в первых домах, дождались пехоту нашу. Приехали две коробочки (бронемашины с десантом), высадились и начали работать дальше», – сообщил он.
Отмечается, что в ходе операции важную роль сыграли пехотные подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР, а Минобороны показало кадры из этих освобожденных населенных пунктов.