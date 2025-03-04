Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Беременная женщина-депутат пострадала при потасовке в сербском парламенте
В сербском парламенте произошли беспорядки, в ходе которых пострадала находящаяся на восьмом месяце беременности женщина-депутат.
Во время беспорядков лидер Демократической партии Сербии Милош Йованович напал на находящуюся на восьмом месяце беременности женщину-депутата, передает RT со ссылкой на местные СМИ. По информации журналистов, Йованович распылил ей в лицо газ из баллончика, что вызвало угрозу выкидыша и поставило под угрозу жизнь ребенка.
Кроме того, во время столкновений пострадала депутат Ясмина Обрадович. В ее голову попали светошумовой гранатой, что вызвало опасения за ее жизнь, так как ранее она перенесла инсульт.
Напомним, в Скупщине (парламенте) Сербии произошла потасовка с участием депутатов оппозиции, зажегших фаеры и обливших водой спикера Ану Брнабич.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о массовых протестах в Сербии, направленных против президента Александра Вучича.