Беременная женщина-депутат пострадала при потасовке в сербском парламенте

Tекст: Валерия Городецкая

Во время беспорядков лидер Демократической партии Сербии Милош Йованович напал на находящуюся на восьмом месяце беременности женщину-депутата, передает RT со ссылкой на местные СМИ. По информации журналистов, Йованович распылил ей в лицо газ из баллончика, что вызвало угрозу выкидыша и поставило под угрозу жизнь ребенка.

Кроме того, во время столкновений пострадала депутат Ясмина Обрадович. В ее голову попали светошумовой гранатой, что вызвало опасения за ее жизнь, так как ранее она перенесла инсульт.

Напомним, в Скупщине (парламенте) Сербии произошла потасовка с участием депутатов оппозиции, зажегших фаеры и обливших водой спикера Ану Брнабич.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о массовых протестах в Сербии, направленных против президента Александра Вучича.