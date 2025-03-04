Оппозиция устроила драку с фаерами в парламенте Сербии

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел во время первого заседания весенней сессии, когда депутаты начали обсуждение повестки из 50 пунктов, включая ключевые поправки к закону об образовании, передает РИА «Новости». Эти поправки связаны с массовыми акциями протеста из-за трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где 1 ноября погибли 15 человек.

В ходе заседания депутат от оппозиционного «Зелено-левого фронта» Радомир Лазович подошел к президиуму с выкриками против руководства страны. За ним последовали другие члены его партии, что привело к столкновению с охраной и членами правящей коалиции. В разгар конфликта оппозиционные депутаты зажгли фаеры, из-за чего зал заседаний наполнился дымом. В результате потасовки спикера парламента Ану Брнабич облили водой.

Несмотря на возникший хаос, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали продолжил выступление, предлагая поправки в закон о высшем образовании. Он озвучил предложения по увеличению финансирования государственных вузов, повышению зарплат преподавателей на 16% и частичную компенсацию студентам стоимости обучения.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о массовых протестах в Сербии, направленных против президента Александра Вучича.