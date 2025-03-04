ЕК отказалась комментировать решение Трампа по Украине

Еврокомиссия не стала комментировать приостановку помощи Украине от США

Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия не стала давать оценки решению президента США о приостановке помощи Украине. Пресс-конференция в Брюсселе, где журналисты ожидали комментариев от европейских чиновников, не принесла ясности по данному вопросу, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил: «Не нам комментировать решения, принимаемые по ту сторону океана». Из этого можно сделать вывод, что Брюссель предпочитает воздержаться от оценки действий Вашингтона.

Несмотря на настойчивость журналистов, которые выразили недовольство отсутствием реакции, представитель ЕК не предоставил никакой дополнительной информации. Также оставлен без внимания вопрос о возможности ЕС заменить помощь США Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.