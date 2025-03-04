Tекст: Валерия Городецкая

Согласно данным, полученным СВР, евробюрократия нацелена на «несистемных лидеров», которые открыто поддерживают американского лидера и отказываются следовать либеральным установкам, задаваемым правящими элитами Евросоюза, передает ТАСС.

СВР подчеркивает, что Брюссель крайне обеспокоен возможным ослаблением «европейской глобалистской надстройки» под влиянием нового главы Белого дома. В качестве примеров национально ориентированных консервативных лидеров, на которых опирается Трамп, в СВР упоминают венгерского премьер-министра Виктора Орбана, словацкого лидера Роберта Фицо и претендента на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску.

По мнению СВР, европейская тоталитарно-либеральная элита опасается «консервативного разворота Европы», который может произойти под влиянием Трампа. Брюссель, стремясь предотвратить подобное развитие событий, не стесняется использовать любые средства, чтобы удержать контроль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза отказаться от подчиненной роли в отношениях с США и стать более сплоченными и сильными, чем когда-либо.