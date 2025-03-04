С шахматистом Борисом Спасским простились в Москве

Церемония прощания с Борисом Спасским состоялась в Преображенской церкви Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония прощания с Борисом Спасским, десятым чемпионом мира по шахматам, состоялась в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя в Москве, передает ТАСС. На мероприятие пришли около двухсот человек, включая президента FIDE Аркадия Дворковича и президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Во время церемонии было зачитано обращение помощника президента России Владимира Мединского. Он выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, что Спасский оставил значительный след в истории шахмат. Дворкович отметил вклад Спасского в развитие советской шахматной школы и его влияние на поколения молодых шахматистов. Он добавил, что память о Спасском должна быть связана с позитивными чувствами, так как он всегда сохранял оптимизм.

Сестра Бориса Спасского Мария рассказала, что даже в последние дни жизни гроссмейстер продолжал популяризировать шахматы, оставаясь скромным и преданным своему делу человеком. Она подчеркнула, что уход Спасского – это огромная потеря.

Борис Спасский скончался 27 февраля в возрасте 88 лет. В 1969 году он стал чемпионом мира, победив Тиграна Петросяна, но в 1972 году уступил звание Роберту Фишеру. Спасский также был двукратным чемпионом СССР и выиграл шесть золотых медалей на Всемирных шахматных олимпиадах в составе сборной СССР. После эмиграции во Францию в 1972 году он выступал за эту страну, а в 2012 году вернулся в Россию и получил российское гражданство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский ушел из жизни в возрасте 88 лет. Ранее сообщалось, что церемония прощания с Борисом Спасским состоится в Москве 4 марта в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, начало запланировано на полдень.