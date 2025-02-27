Умер десятый чемпион мира по шахматам Спасский

Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Tекст: Дарья Григоренко

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», – сказал Филатов, передает ТАСС.

Спасский завоевал титул чемпиона мира в 1969 году, победив в матче в Москве Тиграна Петросяна со счетом 12,5:10,5. Однако удержать звание чемпиона ему не удалось: в 1972 году в Рейкьявике он уступил американцу Роберту Фишеру со счетом 8,5:12,5.

Он заслуженный мастер спорта СССР (1965). Борис Спасский был награжден орденом «Знак Почета» (1968) и медалью «За трудовую доблесть». Был отмечен Почетной грамотой президента РФ (2017). Двукратный обладатель шахматного «Оскара» (1968, 1969) – престижной награды лучшему игроку года (не вручается с 2014-го). В 2021 году был отмечен Золотым знаком Федерации шахмат России.

Ранее сообщалось, что на 101-м году жизни умер старейший гроссмейстер в мире Юрий Авербах.