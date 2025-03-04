Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Суд оставил в силе приговор наемнику из Новой Зеландии
Суд оставил в силе 14-летний приговор наемнику из Новой Зеландии
Апелляционный суд в Москве оставил без изменения решение о 14-летнем заключении новозеландца Джордана О’Брайена за участие в боевых действиях в Курской области.
Суд рассмотрел жалобу защиты осужденного и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, передает ТАСС.
Ранее О’Брайена приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Следствие установило, что в 2022 году О’Брайен вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях против ВС России за денежное вознаграждение. В августе 2024 года он в составе украинского воинского подразделения ВСУ незаконно проник на территорию Курской области, где продолжал участвовать в конфликте.
Обвиняемый находится в международном розыске, суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Рассмотрение дела О'Брайена в Курской области началось в ноябре 2024 года. Его обвиняли в участии в конфликте на стороне ВСУ с группировкой «Темные ангелы».