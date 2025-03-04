Суд оставил в силе приговор наемнику из Новой Зеландии

Суд оставил в силе 14-летний приговор наемнику из Новой Зеландии

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд рассмотрел жалобу защиты осужденного и постановил оставить решение первой инстанции без изменения, передает ТАСС.

Ранее О’Брайена приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2022 году О’Брайен вступил в ряды ВСУ и участвовал в боевых действиях против ВС России за денежное вознаграждение. В августе 2024 года он в составе украинского воинского подразделения ВСУ незаконно проник на территорию Курской области, где продолжал участвовать в конфликте.

Обвиняемый находится в международном розыске, суд заочно избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Рассмотрение дела О'Брайена в Курской области началось в ноябре 2024 года. Его обвиняли в участии в конфликте на стороне ВСУ с группировкой «Темные ангелы».