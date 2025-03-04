Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Песков согласился с Трампом о «горе для России»
Песков согласился с Трампом о вреде его предыдущего президентства для России
Москва согласна с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что во время его предыдущего срока была введена значительная часть санкций против России и начались поставки вооружений на Украину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова Трампа о том, что он «ничего не дал России, кроме горя», его политика в отношении России была направлена против нее. Песков отметил, что во время его первого срока были введены многочисленные санкции и начались поставки вооружений на Украину, включая ракетные комплексы Javelin, передает ТАСС.
Трамп в своем выступлении отверг обвинения в пророссийской политике, подчеркнув, что его действия нанесли России ущерб. Он напомнил о введенных санкциях и военно-технической помощи Украине. Песков согласился с этой оценкой и подчеркнул, что данные шаги США действительно были направлены против России.
Ранее в Кремле отвергли идею о пророссийской позиции Трампа.