Песков согласился с Трампом о вреде его предыдущего президентства для России

Tекст: Елизавета Шишкова

Так он прокомментировал слова Трампа о том, что он «ничего не дал России, кроме горя», его политика в отношении России была направлена против нее. Песков отметил, что во время его первого срока были введены многочисленные санкции и начались поставки вооружений на Украину, включая ракетные комплексы Javelin, передает ТАСС.

Трамп в своем выступлении отверг обвинения в пророссийской политике, подчеркнув, что его действия нанесли России ущерб. Он напомнил о введенных санкциях и военно-технической помощи Украине. Песков согласился с этой оценкой и подчеркнул, что данные шаги США действительно были направлены против России.

Ранее в Кремле отвергли идею о пророссийской позиции Трампа.