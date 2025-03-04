Песков назвал редким исключением позицию Франции по активам России

Песков отметил редкость понимания Западом пагубности изъятия активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сделал это заявление в контексте высказывания министра-делегата по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамена Аддада. Аддад заявил, что конфискация таких активов может негативно сказаться на инвестиционном климате в Евросоюзе и вызвать недоверие у иностранных инвесторов, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что заявления, подобные высказыванию французского министра, являются редким исключением на Западе. Он отметил, что такие высказывания демонстрируют понимание пагубных последствий возможных действий по изъятию активов. Кремль видит в этом осознание неизбежности «весьма и весьма негативных последствий» для инвестиционной привлекательности региона.

Ранее европейские страны не поддержали использование замороженных российских активов, опасаясь различных рисков. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что они предпочитают искать иные способы возмещения ущерба Украине.

Песков предупредил, что заявления об изъятии российских замороженных активов противозаконны, подобные действия повлекут за собой последствия.