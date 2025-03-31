Сбер заявил о неспособности мошенников взломать счета с помощью биометрии

Tекст: Алексей Дегтярев

Основные угрозы безопасности связаны не с уязвимостями биометрических систем, а с человеческим фактором, заявили в Сбербанке ТАСС.

Там отметили, что мошенники используют видеосвязь для записи голоса и биометрических данных, однако такие данные не могут быть использованы в банковских системах.

В банке пояснили, что данные преобразуются в векторы Единой биометрической системы (ЕБС) и хранятся в защищенной форме. Для регистрации биометрии требуется личное присутствие в банке или через приложение «Госуслуги биометрия». Система проверяет «живость» объекта и требует дополнительного подтверждения для операций.

Сбер также подчеркнул, что мошенники не могут использовать дипфейки для кражи денег. В банке отметили, что их технология распознавания имеет уровень точности 99,999% и не зависит от иностранных технологий. В МВД России также заявили о невозможности использования дипфейков в банковских кражах.

Ранее в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) объяснили, как распознать мошенников, использующих голосовые дипфейки.