Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие разведвзвода БПЛА группировки войск «Запад» обнаружили, что ВСУ устанавливают специальные платы-ловушки на свои FPV-дроны, сообщает РИА «Новости». Эти устройства предназначены для подрыва дронов после их падения, чтобы предотвратить их попадание в руки противника.

Бойцы обнаружили такие платы на трофейном FPV-камикадзе, где они располагались между полетным контроллером и видеокамерой. «Если дрон падает, например, из-за разряженного аккумулятора или попадания под радиоэлектронную борьбу, он может сам сдетонировать через заданное время», – рассказал разведчик с позывным «Крым».

Он отметил, что плата подрыва получает питание от дополнительного элемента, который позволяет устройству функционировать даже при отключении основного аккумулятора. Плата способна активировать детонатор, подавая напряжение 1,5 Вольта, чтобы дрон мог пролежать до суток, прежде чем взорваться.

По словам «Крыма», неопытные бойцы могут пострадать, если не будут знать об устройстве. Плата-ловушка может активироваться различными способами: через время, при приближении человека или автомобиля, при изменении положения и высоты, или реагируя на металлические предметы. Обнаруженные бойцами устройства были успешно разминированы, а дроны разобраны на детали для дальнейшего изучения.

«Крым» также сообщил, что его коллеги работают над изучением каналов управления этими FPV-дронами. Планируется их перепрошивка для дальнейшего использования против украинских позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области из-за опасений прорыва российских войск, дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области и заминировали квартиры при отступлении из Новогродовки.