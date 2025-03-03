Песков сообщил об отсутствии на повестке мирного плана для Украины

Песков сообщил, что институализированный мирный план для Украины пока не разработан

Tекст: Елизавета Шишкова

«Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный институализированный мирный план пока не приходится», – заявил он, передает ТАСС.

Песков также отметил, что разные страны продолжают обсуждать возможные пути мирного урегулирования, однако на данный момент ни одна из инициатив не получила окончательного одобрения. По словам представителя Кремля, работа над мирным планом требует времени и согласованных усилий многих сторон.

Ранее сообщилось, что Россия продолжает вести специальную военную операцию на Украине, несмотря на налаживание диалога с США.

Кроме того, представители России на переговорах в Эр-Рияде не выдвинули максималистских требований, что вызвало положительную оценку Белого дома.

Между тем, советники президента США единогласно рекомендовали ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после перепалки в Овальном кабинете.