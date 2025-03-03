ВСУ потеряли бронетранспортер МТ-ЛБ и два пункта управления БПЛА в зоне «Востока»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки понесли значительные потери в зоне ответственности группировки «Восток», передает ТАСС. Сообщается, что украинская сторона утратила многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки «Восток», уточнил, что общие потери ВСУ за этот период включают две боевые бронированные машины, МТ-ЛБ, самоходную артиллерийскую установку «Акация», три орудия полевой артиллерии западного производства, пять автомобилей и пункт боепитания. Также были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили Скудное и Бурлацкое в Донецкой народной республике. Операторы дронов «Востока» за месяц уничтожили 14 танков ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО и отметил успехи в освобождении населенных пунктов.