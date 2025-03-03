Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.31 комментарий
ВСУ потеряли МТ-ЛБ и два пункта управления БПЛА в зоне «Востока»
ВСУ потеряли бронетранспортер МТ-ЛБ и два пункта управления БПЛА в зоне «Востока»
ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки «Восток» два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и бронетранспортер МТ-ЛБ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки понесли значительные потери в зоне ответственности группировки «Восток», передает ТАСС. Сообщается, что украинская сторона утратила многоцелевой роботизированный бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки «Восток», уточнил, что общие потери ВСУ за этот период включают две боевые бронированные машины, МТ-ЛБ, самоходную артиллерийскую установку «Акация», три орудия полевой артиллерии западного производства, пять автомобилей и пункт боепитания. Также были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили Скудное и Бурлацкое в Донецкой народной республике. Операторы дронов «Востока» за месяц уничтожили 14 танков ВСУ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Восток» в зоне СВО и отметил успехи в освобождении населенных пунктов.